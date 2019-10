Elektrilevi lubab Viljandimaa ja Kagu-Eesti suurematele asulatele õhtuks voolu tagasi

Elektrilevi on alates pühapäevast taastanud elektrivarustuse 62 000 kliendile, kuid tormikahjude tõttu on vooluta veel 2900 klienti. Elektrilevi on kolmapäeval taastanud elektriühendust suuremates Viljandimaa ja Kagu-Eesti asulates, kes seni veel vooluta olid.