Lõuna-Eestit tabanud ulatusliku elektrikatkestuse tõttu said mitmed ettevõtted suure rahalise kahju. Need ettevõtted hakkavad nüüd uurima, kas neil on lootust saada raha Elektrilevilt või kindlustuselt. Tormiga seoses on kindlustusseltsidele esitatud üle saja kahjunõude ning nende hulk kasvab veelgi.

Võrumaal jäid tormi tõttu elektrita kõik 16 Coop keti toidukauplust. Kuna ka veel täna kõik kauplused ei töötanud, selgub lõplik kahju suurus mõne aja pärast.

Võru Tarbijate Ühistu juhataja Andres Kõiv ütles, et maha tuli kaupa kanda umbes 70 000 euro eest, lisaks sellele tekkisid kulud äiendava tööjõuga, et tekkinud olukord võimalikult kiiresti normaliseerida. Lisaks sellele on saamatajäänud majandustulu.

"Üleeile õhtul poole viiest saadik sisuliselt kõikide meie kaupuste töö seiskus ja meie suurimas kaupluses, Võru Maksimarketis, eilse päeva või eilse õhtu seisuga ei olnud veel külmikud täiel määral oma normaalset töörütmi saavutanud, elektrikatkestus oli liialt pikk," rääkis ta.

Valio Eesti Võru Juustutööstuse hinnanguline kahju on 50 000 eurot.

Võru linnavalitsusest öeldi, et lisaks kannatasid suurematest ettevõtetest kahju külmutatud pagarittoodete tootja Cristella, soojaettevõtte Danpower, linnamajandusettevõtted ning maakonna mitmed põllumajandus- ja puiduettevõtted. Värska sanatooriumi kahju ulatub samuti tuhandetesse.

Kindlustusseltside liidu kahjuennetuse valdkonna juht Ülli Reimetsa sõnul on praeguseks juba sadakond kahjunõude avaldust esitatud ja nõuete summa ulatub juba üle miljoni euro, aga tõenäoliselt see veel kasvab.

"Nii kodu kui juriidilise isiku puhul on hästi, kui on olemas koguriski kindlustus, millega on kindlustatud nii vara, sealhulgas hooned, kui ka vara sees seadmed-esemed," märkis ta.

Kuid elektrikatkestus on hüvitatav vaid kodukindlustuses ja sedagi juhul, kui katkestuse tagajärjel tekkis näiteks hoonele-varale kahju. Ettevõtete jaoks pole elektrikatkestus kindlustusrisk. Ettevõtted saaksid kasutada hüvitamiseks äri katkemise kindlustust. See katab püsikulusid näiteks juhul, kui tormikahju tõttu ei saa tootmist jätkata.

"Eestis see kahjuks ei ole väga levinud, umbes viie protsendi ringis on seda kasutanud ettevõtted," ütles Reimets.

Nii Valiol kui Võru Tarbijate Ühistul on ärikatkemise kindlustus olemas. Hüvitiste osas pöördutakse nii kindlustajate kui ka Elektrilevi poole, kes ei suutnud Võrumaal tarbijaid elektriga varustada.

Elektrilevi juhatuse liige Andres Tõnisaar märkis, et Elektrilevi ei hüvita saamata jäänud tulu, küll aga hüvitab kahjud, mis on tekkinud.

"On need siis mingisugused toormekahjud või siis tootmisel tekkinud otsesed kahjud. Aga seal me peame vaatama konkreetselt kahjupöördumisele sisse ja siis sealt kaudu saame anda klientidele tagasisidet, kas see kuulub hüvitamisel või mitte," rääkis Tõnisaar.

Rikkest põhjustatud ja venima jäänud katkestuse tõttu vähendab Elektrilevi klientidel automaatselt võrgutasu.