Eesti eurosaadikud on eri meelt, millal Euroopa Komisjon tööd saab alustada

"Tahaksin loota, et Ungari volinikukandidaadiga tekkinud erimeelsused, kõhklused ja kahtlused suudetakse kirjalikele küsimustele vastamisega ületada. Aga meil on suurem probleem Ühendkuningriigiga, kuna sealt ei kavatseta uut volinikukandidaati enne Brexitit või vähemalt enne üldvalimisi nimetada," rääkis Andrus Ansip ERR-i saates "Uudis +" antud intervjuus Arp Müllerile.

"Kui juristid leiavad, et ilma brittide nimetatud volinikuta ei saa Euroopa Komisjon alustada, siis võib see kesta kuni veebruarini. Ja kes teab, võib-olla veel kaugemale. Sest Brexit on ju veninud juba pikka aega ja kaua ta veel venib - ma ei tea," märkis reformierakondlane, europarlamendis fraktsiooni Uuenev Euroopa kuuluv Ansip.

Hiljemalt 31. jaanuaril Euroopa Liidust lahkuda kavatsev Ühendkuningriik on keeldunud enda volinikukandidaati esitamast, mistõttu EL-i reeglitest kinnipidamist jälgiv Euroopa Komisjon alustas Londoni suhtes reedel rikkumismenetlust. Neljapäeval said parlamendikomisjonides toimunud kuulamiste järel heakskiidu Prantsusmaa volinikukandidaat Thierry Breton ja Rumeenia kandidaat Adina-Ioana Valean, kuid Ungari esitatud Oliver Varhelyi'lt oodatakse siiski täiendavatele küsimustele kirjalikku vastamist.

"Komisjoni kinnitamine võib ikkagi venima hakata, kuna ungarlasele esitati lisaküsimusi," ütles reedel ERR-ile Keskerakonna liige Yana Toom, kes samuti kuulub saadikurühma Uuenev Euroopa. Tema sõnul tähendab võimalik uus kuulamine uute sobivate aegade kokku leppimist parlamendikomisjonis, mis aga võib tekitada viivituse ja Euroopa Parlamendi täiskogu ei jõuagi 27. novembril uue volinike koosseisu üle hääletada.

Kolmas Uueneva Euroopa fraktsiooni liige Urmas Paet ütles samas, et peab siiski tõenäeoliseks, et 27. novembril toimub plenaaristungil hääletus ja siis saab uus Komisjoni koosseis ka 1. detsembril tööd alustada. "Kuna kahe kandidaadiga on nüüd kõik korras ja eeldavasti saab uue nädala algul ka kolmandaga, kui ta esitab vastused kirjalikele küsimustele," rääkis Reformierakonna liige Paet ERR-ile. Kommenteerides Euroopa Liidust lahkuda plaaniva Ühendkunigriigi soovimatust uut volinikukandidaati esitada, leidis Paet, et sellest juriidilisest takistusest saab Euroopa Komisjon üle ning selleks ilmselt ongi mõeldud Ühendkuningriigi suhtes algatatud rikkumismenetlus.

Ka sotsiaaldemokraat Sven Mikser kaldus uskuma, et uus volinike koosseis saab 1. detsembril tööd alustada. Kui ungarlasest naabruspoliitika ja laienemisvolinik Oliver Varhelyi suudab nädala alguseks anda vastused selle kohta, kuidas ta suudab ennast distantseerida Ungari sisepoliitikast ja kinnitada oma pühendumist õigusriigi kaitsele ning samas anda usutavad vastused ka Venemaa mõjutustegevuse tõrjumiseks Balkanil, siis peaks ta saadikute heakskiidu saama, ütles Mikser. "Üle koera on saadud, küllap nüüd saadakse ka üle koera saba," ütles Mikser, kuid tõdes samas, et midagi ei ole kokku lepitud nii kaua, kuni kõiges ei ole kokku lepitud.

"Kui ma praegu peaks ennustama(, kas uus Komisjon alustab 1. detsembril - toim.), siis pigem jah," ütles Marina Kaljurand Sotsiaaldemokraatlikus Erakonnast ERR-ile. Tema hinnangul läbib komisjoni uus koosseis edukalt ka parlamendihääletuse .

Kommenteerides Ühendkuningriigi esindaja puudumist Euroopa Komisjoni uues koosseisus, märkis Kaljurand, et sellist olukorda on ka varem juhtunud. "See pole pretsedenditu juhtum," ütles ta. Kaljurand rõhutas ka olukorda, et ka Eestil pole tööd lõpetavas Komisjoni koosseisus juba viiendat kuud oma esindajat. Tema hinnangul on reedel Ühendkuningriigi suhtes algatatud rikkumismenetlus käisitatud just selleks, et kindlustada õiguslikult korrektne võimalus uue Komisjoni tööle hakkamiseks.

Ka Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) liige Jaak Madison saadikurühmast Identiteet ja Demokraatia ütles ERR-ile, et ehkki ungarlasest volinikukandidaadile esitati lisaküsimusi, saab ta enne plenaaristungit heakskiidu ja suure tõenäosusega kinnitab Euroopa Parlament volinike uue koosseisu. "Ma arvan küll, et see klaaritakse ära," ütles EKRE liige.

"See oli puhas jaburdus, mis Varhelyi suhtes toimus. Ta vastas oma pädevuse piires nii professionaalselt kui sai. Sotsialistid ja liberaalid lootsid, et ta hakkab oma valitsusele tuhka pähe raputama, aga see pole tema mandaat," rääkis Madison.

Ursula von der Leyeni juhitava Euroopa Komisjon uus koosseis oleks pidanud tööd alustama 1. novembril, kuid kuna kolm selle kandidaati lükati europarlamendi komisjonide kuulamistel tagasi, venis kinnitamine novembrisse. Pärast volinikukandidaatidele heakskiidu andmist erialakomisjonides hääletab Euroopa Parlamendi täiskogu terve Komisjoni koosseisu kinnitamise üle. Järgmine võimalus seleks on novembri viimasel nädalal toimuva plenaaristungi ajal.