Parlament andis rohelise tule Prantsusmaa volinikukandidaadile Thierry Breton'le ja Rumeenia kandidaadile Adina-Ioana Valeanile, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ungari kandidaadil Oliver Varhelyil tuleb aga vastata täiendavatele küsimustele. Suurim küsimus on tema puhul see, kuivõrd veenvalt hakkab seni Viktori Orbani valitsust esindanud diplomaat edaspidi kaitsma Euroopa Liidu väärtusi ja põhimõtteid.

Viimase volinikukandidaadi heakskiitmisest sõltub see, kas uus komisjon saab 1. detsembril ametisse asuda.

Lisaks sellele tuleb Brüsselil leida lahendus, kuidas komisjon saaks alustada ilma Suurbritannia volinikuta.

Epp Ehand: Ungari kandidaadile on teatav vastuolu sisse kirjutatud

ERR-i Brüsseli korrespondent Epp Ehand rääkis "Aktuaalsele kaamerale", et Ungari volinikukandidaadi puhul on mõningane vastuolu juba sisse kirjutatud.

"Teatav vastuolu on Ungari voliniku kohta sisse kirjutatud, eriti kui tegemist on laienemisvolinikuga, kelle põhitöö on euroopalike väärtuste edendamine. Ungaris võimul oleval Viktor Orbani valitsusel on olnud õigusriigist ja demokraatlikest tavadest veidi teistsugune arusaam kui Brüsselil," ütles Ehand.

Ajakirjanik lisas aga, et Oliver Varhelyi ei ole poliitik ning partei liige ja selles mõttes on ta olnud Orbani poliitikast veidi kaugemal kui näiteks eelmine kandidaat Laszlo Trocsanyi, kes oli minister.

"Varhelyi on olnud diplomaat, Ungari esindaja Euroopa Liidu juures, aga ta on olnud väga innukas Ungari seisukohtade kaitsja ja loomulikult on tal raske tõestada parlamendi liikmetele, et ta hakkab sama innukalt kaitsma Brüsseli seisukohti nüüd," lisas Ehand.

"Seda temalt ka kõige rohkem küsiti ja tema vastused olid stiilis, et ma hakkan lähtuma Euroopa põhimõtetest, Euroopa Liidu reeglitest. Aga katsetega küsida selgitusi ja näiteid, kuidas see täpsemalt välja hakkab nägema, ta kaasa ei läinud ja ennast kuidagi Viktor Orbani poliitikast ei distantseerinud. See tõi kaasa ka pahameele ja täiendavate kirjalike küsimuste küsimise," selgitas Ehand.