Enne hääletust esitles Komisjoni presidendiks valitud Ursula von der Leyen enda meeskonda ja uue Komisjoni programmi, vahendas Politico.

751-kohalises europarlamendis hääletas uue Euroopa Komisjoni poolt 461 rahvasaadikut. Vastuhääli oli 157 ja 89 eurosaadikut jäi erapooletuks. Muuhulgas tähendab see seda, et Von der Leyeni Komisjon pälvis rohkem poolhääli kui tema eelkäija Jean-Claude Juncker 2014. aastal.

Ursula von der Leyen valiti europarlamendi poolt Komisjoni presidendiks juulis. Seejärel korraldasid europarlamendi komisjonid septembrist novembri keskpaigani volinikukandidaatide avalikke kuulamisi, millega hinnati nende sobivust vastavale ametikohale.

Euroopa Komisjoni ametisse astuv president Von der Leyen kordas kolmapäeval täiskogu saalis tehtud avalduses uue komisjoni esmatähtsaid kohustusi, mida ta tutvustas juulis Euroopa Parlamendi täiskogu istungil.

Von der Leyen rõhutas, et peab kinni oma lubadustest ja teeb parlamendiga tihedat koostööd. Ta kinnitas, et luuakse asjakohased investeerimis- ja õigusraamistikud, et Euroopa saaks olla rahvusvaheliselt teenäitajaks mitmetes olulistes küsimustes nagu keskkonnakaitse ja kliimamuutused, majanduskasv, kaasamine, innovatsioon ja digiteerimine, samuti demokraatia, Euroopa väärtuste, kodanike õiguste ja õigusriigi kaitse.

Kuna Komisjoni ametisse asumine heaks kiideti, alustab volinike kolleegium tööd 1. detsembril. Eestlasest eurovolinikuks on keskerakondlane Kadri Simson.

Eestist valitud Euroopa Parlamendi saadikutest viis teatasid varem, et kavatsevad hääletusel toetada komisjoni uue koosseisu kinnitamist, EKRE liige Jaak Madison lubas aga vastu hääletada.

Istung algas Eesti aja järgi kell 10. Hääletus toimus kella 13 paiku.

Otseülekanne Euroopa Parlamendist:

Videosalvestised enne hääletust toimunud arutelul tehtud sõnavõttudest:

Ursula von der Leyen

EP fraktsioonijuhid

Parlamendiliikmete sõnavõtud, 1. osa

Parlamendiliikmete sõnavõtud, 2. osa

Parlamendiliikmete sõnavõtud, 3. osa