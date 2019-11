Briti suursaadik: London ei esita enne valimisi volinikukandidaati

Londoni teade tekitab EL-i institutsioonidele märkimisväärset jurdiidilist peamurdmist ja tõenäoliselt võib see olukord edasi lükata Ursula von der Leyeni juhitud Euroopa Komisjoni koosseisu ametisse asumist, vahendas Politico.

Brüsselis oli varem juba tuntud muret, et Ühendkuningriik pole endiselt nimetanud volinikukandidaati, milleks London on kohustatud tänu sellele, et riik on hetkel endiselt Euroopa Liidu liige.

Tulevase Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen on palunud Londonilt, et nad oma kandidaadist või kandidaatidest võimalikult kiiresti teada annaksid. Komisjoni poolt seatud tähtaeg oli juba esmaspäeval ning Von der Leyen vajas vastust hiljemalt käesoleva nädala lõpuks.

Volinikukandidaadid Prantsusmaalt, Ungarist ja Rumeeniast pääsesid õiguskomisjoni heakskiidu järel neljapäeval toimuvatele kuulamistele. Kui neil ka seal hästi läheb ja Euroopa Parlament Euroopa Komisjoni heaks kiidab, võiks uus koosseis alustada tööd juba detsembri alguses.

Selle ajakava komistuskiviks on just Ühendkuningriigi volinikukandidaadi puudumine. Nõudest, et igal liikmesriigil peab olema enda poolt esitatud volinik, on eriti tugevalt pidanud kinni väiksemad liikmesriigid, kes kardavad, et puuduva volinikuga Komisjoni heaks kiitmisest võib kujuneda ohtlik pretsedent.

Euroopa Liit on andnud Ühendkuningriigile Brexiti ajapikendust jaanuari lõpuni tingimusel, et London ei tekita vahepealsel ajal Euroopa Liidu töös probleeme.

Samas on detsembrikuisteks valimisteks valmistuv peaminister Boris Johnson varem kinnitanud, et Ühendkuningriik ei hakka uut volinikukandidaati enam nimetama.