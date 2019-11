Kuigi volinikukandidaadid Prantsusmaalt, Ungarist ja Rumeeniast said teisipäeval Euroopa Parlamendi õiguskomisjoni heakskiidu, võib uue Euroopa Komisjoni töö algus sellest hoolimata edasi venida. Nimelt on põhjuseks asjaolu, et Ühendkuningriik pole endiselt nimetanud volinikukandidaati, milleks London on kohustatud tänu sellele, et riik on hetkel endiselt Euroopa Liidu liige.