Lastearstid tegid pöördumise, et pneumokokknakkuse vastu vaktsineerimine peaks kuuluma Eesti riiklikku immuniseerimiskavasse, sest tegemist on väikelastele väga raske haigusega.

Eesti immunoprofülaktika ekspertkomisjonile tehtud pöördumises tõid lastearstid välja, et perearstide hulgas on viimasel ajal levinud arvamusi, et tuulerõugete vaktsiin võiks laste riiklikku vaktsineerimiskavasse lisanduda enne, kui pneumokokivastane vaktsineerimine. Lastearstid ei ole sellega aga nõus.

Pneumokokk, mis levib piisknakkusena, võib põhjustada näiteks ägedat keskkõrva-, põskkoopa- või kopsupõletikku, aga raskematel juhtudel meningiiti, kopsupõletikku või sepsist.

Eesti pneumokokknakkuse statistika ei kajasta arstide teatel tegelikkust. Ehkki nakatumiste arv on olnud väike, siis võib arvata, et tegelikult on tõsist pneumokokknakkust lastel igal hooajal kindlasti rohkem.

Diagnoosimiseks on vaja spetsiifilisi analüüse, mida lastearstide sõnul võetakse palju vähem kui vaja ja näiteks rögaproove väikelastelt ei saagi. Lisaks on osa haigeid saanud enne proovide võtmist antibakteriaalset ravi, mistõttu on mikroobikülvi vastused negatiivsed. Nii jäävadki paljud juhtumid terviseameti statistikas kajastamata.

Samal ajal on viimasel kolmel aastal haigestumine invasiivsesse pneumokokknakkusesse siiski kasvanud: 2016. aastal oli neid juhte 143, mullu 195 ja tänavu on oktoobri seisuga neid olnud juba 197. Pneumokokknakkuse tõttu on olnud ka surmajuhtumeid, näiteks 2017. aastal suri sellesse 11 ja mullu 10 inimest.

Sel aastal on sagenenud harvaesinevad pneumokokkmeningiidid, mida on olnud üheksa, haigestunuist kolm olid imikud ja üks väikelaps.

"WHO seisukohalt on olemasolevad pneumokokknakkuse vastased konjugeeritud vaktsiinid vajalikud kõigile alla kaheaastastele lastele, hoidmaks ära invasiivset infektsiooni, meningiiti, sepsist või baktereemiaga pneumooniat ning ka mitteinvasiivset – kõrvapõletikke, sinusiiti, kopsupõletikke ja bakteri kandlust ninaneelus," tõid lastearstid välja.

Eestis on seni pneumokokknakkuse vastast vaktsiini vähe kasutatud, kuna selle eest tuleb lapsevanemail endil maksta. Paljudes riikides on need vaktsiinid aga riiklikus vaktsineerimiskalendris: Euroopa riikidest pole neid seal lisaks Eestile ainult Horvaatias ja Maltal, kuid viimased kaks on juba otsustanud vaktsiini vaktsineerimiskavasse lülitada.

Lapsed lähevad tänapäeval lastehoidu juba 1,5-aastaselt ja laialdaselt levinud viirusnakkuste kõrval on bakteriaalne infektsioon väikelapsele väga raske või raske haigus.

"Seega, lastearstide ja laste kõrvaarstide arvamusel ei peaks ega tuleks pneumokokivaktsiini Eesti immuniseerimiskavasse lülitamist imikutel ja väikelastel mitte kaaluda, vaid ta peab seal kindlasti olema," teatasid arstid.

Pneumokokknakkuse vastane vaktsineerimine peaks nende hinnangul kuuluma Eesti riiklikku immuniseerimiskavasse kuni kaheaastastele lastele ning nakkuse riskigruppidele vanuses 0-18.

Tuulerõugete vaktsiini võiks arstide hinnangul edaspidi võimalusel kas riskigruppidele või kõigile lastele vaktsineerimiskavva lisada. Selles kavas võiks näiteks Tallinna lastehaigla tööpinget gripihooajal arvestades olla teatud vanusegrupi lastele ka hooajaline gripivaktsiin, nagu see on näiteks Soomes või Lätis.

Pöördumise allkirjastas Tallinna lastehaigla lastearstide ja Eesti lastearstide seltsi Tallinna osakonna nimel Tallinna lastehaigla pediaatriakliiniku juhataja Reet Raukas.

Oktoobris tegi sotsiaalministeeriumile ettepaneku pneumokokivaktsiini lisamiseks riiklikku vaktsineerimisprogrammi ka Eesti kõrva-nina-kurguarstide ning pea- ja kaelakirurgide selts. Toona vastas sotsiaalministeerium, et riiklik immunoprofülaktika ekspertkomisjon on teinud ettepaneku tagada esmajärjekorras riskirühma kuuluvate laste vaktsineerimine.

Ekspertkomisjoni kohtumine on kavandatud 3. detsembriks.