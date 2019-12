Ekspertkomisjon toetab riskirühmade vaktsineerimist pneumokokknakkuse vastu

Komisjoni liige, Tartu Ülikooli peremeditsiini dotsent Marje Oona rääkis ERR-ile, et teisipäevasel kohtumisel arutati erinevate uuringute tulemusi, seda, millised on selles osas kulutõhususe näitajad ja kas need näitajad või vaktsiini tõhusus on läinud paremaks. Olulisi muudatusi andmetes selles osas ei leitud.

"Edasine plaan on kokku saada ka erialaseltsidega, see teema veel korra läbi arutada võimalikult tõenduspõhiselt, aga kindlasti immunoprofülaktika ekspertkomisjon peab vajalikuks tõsiselt pneumokokkhaiguste riskirühmas olevate inimeste vaktsineerimist selle haiguse suhtes," sõnas ta.

Selles osas, kas pneumokokknakkuse vastu tasuks vaktsineerida kõiki lapsi, teisipäeval Oona sõnul otsust vastu ei võetud ning seda arutataksegi veel seltsidega.

Nakkuse riskirühma kuuluvad muu hulgas lapsed, kellele on paigaldatud sisekõrvaimplantaat või kellel on tõsisem südamerike, inimesed, kellel on ära opereeritud põrn või kes lähevad organsiirdamisele, aga ka näiteks väga väikesed enneaegsed, kellel on kujunenud kopsukahjustus.

Oona märkis, et pneumokokivaktsiin võiks olla riskirühmadele haigekassa tervishoiuteenuste nimekirjas täielikult kompenseerituna.

Viimati tehti immuniseerimiskavas suuri muutusi eelmisel aastal, kui sinna lisati HPV vaktsiin ja väikelaste vaktsineerimisel hakati kasutama kuuevalentset vaktsiini, et süsteid vähendada.

Novembris tegid Tallinna lastehaigla lastearstid ja Eesti lastearstide seltsi Tallinna osakond immunoprofülaktika ekspertkomisjonile pöördumise, kus palusid pneumokokknakkuse vaktsiin vaktsineerimiskavasse lisada, kuna tegu on väikelastele väga raske haigusega.

Oktoobris tegi sotsiaalministeeriumile ettepaneku pneumokokivaktsiini lisamiseks riiklikku vaktsineerimisprogrammi ka Eesti kõrva-nina-kurguarstide ning pea- ja kaelakirurgide selts.