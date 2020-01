"Kellegi jaoks tuleb aasta raske, kellegi jaoks mitte nii väga. Kuid aasta tuleb väga keeruline. Ja me peame tegema palju selleks, et läbida see sama väärikalt, säilitades oma riigi, oma iseseisvuse," ütles Lukašenko väisates õigeusu jõulu puhul kirikut.

President märkis, et ka 2019. aasta oli riigi jaoks keeruline.

"See oli meie elu keeruline ajajärk. Ja nagu ma alati ütlen, seesama, mis meis alati ettevaatlikkust (isegi mitte hirmu) tekitab, on majandus. Sest see on meie inimeste elu," ütles ta.

"Aga te näete, mis maailmas, rahvusvahelisel areenil toimub. See on raske ajajärk. Kõik ennustavad maailmamajanduse allakäiku, seisakut. Kasvu ei ennusta keegi," jätkas riigipea.

Samas rõhutas Lukašenko, et 2019. aastal suutis Valgevene säilitada oma maal rahu.

"Usutunnistuste ja rahvaste vaheline rahu on see, mille üle iga riik ja eelkõige meie Valgevene uhke on," märkis president.