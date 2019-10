Lukašenko asub raiuma Lätis ja Austrias "akent Euroopasse"

"Austria, Läti ja teised riigid on kui aken pärast kogu seda tara, mis meie ümber ehitati. Ja enamgi veel - mõni kehtestas sanktsioonid. Seepärast tuleb meil mitte just uuesti, vaid juba uuel ajal ja uuel tasemel raiuda neid aknaid ja rajada teid," ütles Lukašenko Belta teatel üht vähikeskust väisates.

"Tahan lihtsalt öelda, et kõik kuuleksid: presidendi asi on (juba Peeter I ajast) raiuda aknaid sinna, kuhu peame vajalikuks," lisas riigipea.

"Kui president sõitis Hiina, Indiasse, Lähis-Itta, Venemaale, praegu Austriasse, pärast Lätti, tähendab see, et me leppisime kokku, et president peab rajama sinna tee". "Aga sabas peavad minema need, kes peavad müüma oma toodangut, peavad sealt ostma jne. Vaat, mis minu ülesanne on," jätkas Lukašenko.

Ta kurtis: "Mõnikord raiud akna, rajad tee, aga ülemused ei kiirusta sinna minema. Seepärast tuleb veel kord minna sinna kokku leppima, kauplen juba teiste eest. Aga pärast vaatan: kui ei liiguta, tuleb nad pensile saata või veel kuhugi," märkis president.