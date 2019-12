"Me ei küsi midagi, me ei nõua midagi. Me leppisime kaua aega tagasi, et meie lepet välja töötades peaksid inimestel ja äridel olema eluks ja tööks võrdsed tingimused. Ongi kogu lugu. Võrdsed tingimused - muud pole vaja," lausus Lukašenko Sotšis Putinile.

"Me ei palu, nagu mõned on öelnud, odavat gaasi, odavat naftat. Oleme valmis ostma naftat 200 dollari eest ja mitte ostma 63 dollari eest. Põhiline on see, et tingimused oleksid võrdsed," rõhutas Valgevene president.

Minsk on korduvalt öelnud, et Venemaa ja Valgevene tihedama lõimumise tingimus on Valgevene jaoks tähtsate majandusküsimuste lahendamine. Nende seas on gaasi- ja naftatarnete tingimused ning kompensatsioon kaotuste eest, mille tingisid Venemaa maksumuudatused naftasektoris.

"Kui meie ettevõtted ostavad 200 dollari eest, siis tähendab see, et hind nende rivaalidele peaks olema sama. Vastasel juhul meil lihtsalt ei õnnestu meie suhtele alust luua," ütles Lukašenko.

President teatas: "See on ainus probleem, millega meie valitsused tegelevad. See on põhjus, miks me kokku tulime."