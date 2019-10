Valgevene ei taha Venemaalt 600 miljonit dollarit laenu

"Me ei kaalu rahastuse allikana laenu Vene Föderatsioonilt ja seetõttu ei pea me ka läbirääkimisi sellise laenu üle. Me ei ole Vene poolele taotlusi esitanud. Me ei looda Venemaalt laenu saada," ütles Jermolovitš reedel Minskis.

Valgevenel on käesolevaks aastaks rahastusallikad olemas ja ka järgmise aasta allikate osas on selgus, mistõttu ei pea poliitilist laenu kaaluma, ütles ta.

"Ma loodan, et me viime aasta lõpuks lõpuni töö Hiina Arengupanga laenu osas. Me ootame selle laenu saamist sel aastal," ütles minister. Selle laenu suurus on 3,5 miljardit jüaani ehk umbes 500 miljonit dollarit.