Inimesed on harjunud poes kasutama iseteeninduskassasid ja deklareerima oma tulusid vaid mõne hiireklikiga e-maksuametis. Nüüd on iseteeninduse käivitanud ka ajateenijaid kaitseväkke saatev kaitseressursside amet, sest noored eeldavad riigilt suhtlust e-kanali kaudu.

Kaitseressursside amet plaanis iseteeninduskeskonda luues muuta töökorraldust mugavamaks nii ametnike kui ka tulevaste nekrutite jaoks. Üllatusena selgus, et nii mõnigi seni kõrvale hoidnud noormees oli pärast iseteeninduse kasutamist valmis püssi alla minema, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Üks mugav asi, mida ta sealtkaudu kindlasti kohe teha saab, on vaadata üle, millisel ajal ta soovib arstlikku komisjoni minna. Ta saab seal ise valida, mis ajal ta läheb arstlikku komisjoni ja saab ka ise vaadata kohta, kuhu ta minna tahab," selgitas kaitseressursside ameti juht Marlen Piskunov.

Lühikese aja jooksul on mitu seni arstlikust komisjonist kõrvale hoidnud noormeest iseteenindusest endale sobiva vastuvõtuaja leidnud ja ametnike suureks üllatuseks ka kohale tulnud.

Piskunovi arvates võis meelemuutuseks olla asjaolu, et seni suunas amet noormehi arstlikku komisjoni nende sissekirjutuse järgi, kuigi tegelikult elati juba aastaid Eesti teises otsas.

Iseteeninduskeskonnas saab kutsealune kontrollida ja vajadusel ka muuta oma kontaktandmeid.

"Sinna kogunevad kokku kõik kutsed, nii arstliku komisjoni kutse kui ka hiljem ajateenistuse ja veelgi hiljem igasugused reservkogunemiste kutsed," lisas Piskunov.

Amet on iseteeninduskeskkonda testinud alates sellest sügisest, aga esimene tõeline tuleproov oli hiljutine lisaõppekogunemine, mis tõi välja nõrgad kohad.

"Siis selgus, et me ilmselt peame oma riistvara veel täiustama, et järgmine kord oleks kogu tegevus sujuvam. Sisu poole pealt aga saime teada seda, et kõik toimib," ütles Piskunov.

Kuigi iga ajateenistuse läbinu peaks une pealt teadma oma väeosa nime, siis tänavuse õppekogunemise väljakuulutamise järel tekkis iseteeninduses ülekoormus just seetõttu, et mindi kontrollima, kas on vaja õppusele minna või mitte. Lähiajal hakkab iseteenindus sisseloginuid teavitama suurelt ja punaselt, kui seekord pole vaja püssi alla minna.