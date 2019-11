Ratas: mulle on Peterkopi raporti esialgset versiooni tutvustatud

Peaminister Jüri Ratas ütles valitsuse pressikonverentsil, et on tutvunud maaeluminister Mart Järviku tegevuse uurimiseks loodud komisjoni raporti esialgse versiooniga, ent otsuse langetamiseks soovib ta neljapäeval valmiva raporti lõppversiooni läbi lugeda.

Ratas ei osanud nimetada aega, millal ta raporti sisust lähtuva otsuse langetab.

"Ma soovin tõesti selle aruandega tutvuda. Riigisekretär on öelnud, et see on umbes 20 lehekülge pikk. Selle aja ma kindlasti võtan," lausus Ratas.

"Mulle on seda esialgset versiooni tutvustatud täna hommikul riigisekretäri poolt," sõnas peaminister.

"Loen läbi ja siis need otsused tuleb langetada. Ma pean pärast seda konsultatsioone valitsuses ja koalitsioonis sees ja siis tuleb teha need otsused," lisas Ratas veel.

Siseminister Mart Helme ütles, et on Peterkopiga rääkinud. "Ta on kinnitanud, et see on väga tasakaalustatud. Ta on püüdnud vältida mistahes poole seisukohtade rõhutamist või nende kuidagi ebaproportsionaalset esiele toomist," lausus Helme.

"Mul ei ole mingit põhjust kahelda, et see on tasakaalustatud dokumentidel põhinev raport. Kui see täna avalikustatakse, siis saab see avalikuks ka minule, meie erakonna liikmetele ja ka maaeluministrile," lisas Helme.

Helme märkis, et ei soovi enne raporti avalikustamist Taimar Peterkopiga kohtuda, sest seda võidakse valesti mõista.

"Ma ei tea, mis seal on. Loen seda siis, kui see avalikustatakse," ütles ta veel.

Pressikonverentsil esitatud küsimusele, kas EKRE on valmis ka plaaniks B, juhul kui raporti järgi peaks Järvik oma ametist lahkuma, vastas siseminister tsiteerides Vladimir Leninit. "Kes töötab plaanita, see töötab halvasti," ütles Helme. "Meil on loomulikult mõeldud mitmete variantide peale. /.../ Meie andmetel me ei näe seal nii suuri probleeme, kui siin meie erapooletu ja propaganda suunitlustest vaba meedia on presenteerinud. Nii, et ootame ära, ma ei rutta sündmustest ette," täpsustas Helme.

Kui aga siiski raport peaks Järviku töös probleeme tuvastama tuleb Helme sõnul koalitsiooni partneritega asja arutada. "Ma arvan, et sellisel juhul koalitsioonipartnerid kohtuvad ja arutavad koos raporti sisu ja järeldusi," ütles Helme.

Riigisekretär Taimar Peterkop moodustas eelmisel nädalal peaminister Jüri Ratase ülesandel komisjoni, mis peab kümne päeva jooksul esitama järeldused maaeluministeeriumi haldusala kohta tekkinud küsimustes.

Peterkopi otsusel kuuluvad komisjoni riigikontrolli esindaja Airi Mikli, õiguskantsleri kantselei esindaja Marje Kask ja riigikantselei õigusloome osakonna juhataja Margus Matt.