Ujula täpne asukoht pole veel teada, kuid see peaks tulema jõele paadisilla ja Pirita silla vahele ning kuulub Pirita spordikeskuse kompleksi, teatas linnaosavalitsus.

Linnaosa vanem Tõnis Liinat märkis, et Pirita jõe osa, kuhu rajatakse väliujula, tuleb puhastada setetest ning kallas kõrkjatest ja võsast.

Hea eeldus Pirita jõele väliujula taasrajada on hästi toimiv Pirita spordikeskus, kus on olemas kõik vajalik ujumissõpradele – rõivavahetus- ja pesemisvõimalused, tualetid, kohvi ja karastusjookide ostmise võimalus jm.

"Loomulikult tuleb ujula rajamisega paigaldada rõivavahetuskabiine, prügikaste ja muud vajalikku ka vahetult ujula lähedale," sõnas Pirita spordikeskuse juht Priit Aunroos ja tõdes, et alustada tuleb ikka jõe ja kalda korrastamisest.

Ta lisas, et väliujula rajamine annab lisatõuke spordikeskuse ja jõe vahele jäävale alale uue hingamise andmiseks ning Pirita saaks juurde ühe mõnusa ja atraktiivse sportimis- ja vaba aja veetmise koha. "Potentsiaali on palju," lisas Aunroos.

Pirita jõel on olnud mitu ujulat ja vettehüppetorni ning väliujula on ajalooliselt olnud linlaste seas populaarne sportimise paik. Neis ujulates on peetud muu hulgas rahvusvahelisi ujumisvõistlusi ning püstitatud rekordeid.