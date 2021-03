2019. aasta septembris väljakuulutatud ujula ja veekeskus peaksid valmima 2025. aastal ning see tähtaeg pole edasi nihkunud, ütles ERR-ile Tallinna abilinnapea Eha Võrk.

"Lasnamäele Varraku asumisse ehitatava ujulaga seotud plaan on endine – olümpiamõõtmetes ujula peab valmima 2025. aastaks. Mõnevõrra on küll edasi nihkunud ehitamisega alustamise aeg, mis on kavandatud 2022. aasta teise poolde. Muudatus on tingitud eelkõige koroonaviiruse levikust tulenenud ebakindlusest, mis tekkis hoonesse kavandatud teiste spordialade ruumiprogrammi osas," lausus Võrk.

Praegu käib hoone eskiisi koostamine ning see valmib aprillis. Edasi tehakse eelprojekt ja põhiprojekt, ehitustööd peaksid algama järgmise aasta sügisel.

Ujulasse rajatakse 50-meetrisele basseinile lisaks 25-meetrine treeningbassein ning vähemalt 400-kohaline tribüün. Lisaks ujulale peaks hoones asuma hakkama ka vee- ja spordikeskus.

Üks plaane on hoonesse lisaks ujulale ja spaale rajada universaalne pallimänguplats.

Hoone antakse 50 aastaks rendile

Tallinn ei ehita ujulat ise. Hoonestaja leiti riigihankega ja tingimusega, et Tallinna linn annab talle õiguse omada ja kasutada ujulahoonet järgneva 50 aasta jooksul. Riigihankele esitati üks pakkumus, Capital Mill OÜ tütarettevõtte Tondiraba Ujula OÜ poolt, kes valiti ka hanke võitjaks. Tondiraba Ujula projekteerib ja ehitab hoone oma rahaga välja.

Lisaks ehitab Tondiraba Ujula ka juurdepääsutee ning ühe kuni kahe maa-aluse korrusega parkla ning maapealse parkla vähemalt 300 kohaga. Linnale maksab osaühing vaid aastast hoonestustasu, mis on veidi alla 3800 euro.

Ujula andmist erakätesse põhjendati linnavolikogu otsuses sellega, et Tallinna linn näeb osaliselt äriliste eesmärkide täitmist võimaldava objekti ehk ujula-spaa rajamist ja käigus hoidmist pigem erasektori poolt.

Ujula projekteeritakse ja ehitatakse koostöös Eesti ujumisliiduga ning seal on muule lisaks kavas hakata korraldama rahvusvahelisel tasemel võistlusi.

Tallinnas on praegu veerandsada ujulat, millest enamus on koolide juures asuvad väikesed basseinid. Ühtegi tippvõistlusteks sobivat täismõõtmetes ujulat Tallinnas praegu pole; hoonet, kus oleks nii 50-meetrine võistlusbassein kui 25-meetrine treeningbassein, Eestis samuti praegu pole.

Uus ujula hakkab asuma Tondiraba jäähalli kõrval.