Hongkongis käinud Postimehe ajakirjanik: oht kummikuuliga pihta saada oli kogu aeg

Punamäe ja Tikan kirjeldasid neljapäeval "Ringvaates" Hongkongis toimunut.

Punamäe ütles, et olukord Hongkongis on väga terav. Tema sõnul on meeleavaldajad pikale veninud protestidest kurnatud, kuid nad ei anna ka alla.

Tikan ja Punamäe viibisid muu hulgas Hongkongi polütehnilises ülikoolis, mis sel nädalal meeleavalduste keskmes on olnud. Tikan kirjeldas, et kogu ülikool oli nagu suur punker, mille sissepääsusid õpilased ise valvasid ja turvasid. Ajakirjanikud pääsesid linnakusse tänu pressikaartidele. Tikani sõnul oli ülikoolilinnak täis molotovi kokteile ja barrikaade, et märulipolitseid eemal hoida.

Punamäe tõdes, et paljud kohalikud ajakirjanikud on Hongkongis juba kinni peetud, välisajakirjanikke veel ei julgeta kinni võtta.

Tikan lisas, et ajakirjanikud vabalt meeleavaldajate ja politseinike vahel liikuda ei saanud, vaid nad pidid selgelt poole valima.

Meeleavalduste käigus on inimesi juba ka surma saanud. Tikan sai omal nahal tunda, kuidas on kummikuuliga pihta saada. Ta rääkis, et sai kummikuuliga pihta esmaspäeval, kui õpilased proovisid läbi märulipolitsei piiramisrõnga tungida, et pääseda koolis lõksus olnud kaaslaste juurde.

"Tol hetkel see ehmatas rohkem, kuna adrenaliini oli nii palju, siis tohutut valu ei tundnud. Sa ehmatad, kukud pikali, ei saa aru, mis toimub," kirjeldas Tikan.

Tema sõnul oli oht millegagi pihta saada kogu aeg. "Gaasigranaadid ja kuulid lendasid kogu aeg õhus," lisas ta.