Hongkongi meeleavaldajad jätkavad liikluse takistamist

Rünnakud on keskendunud peamistele tööle- ja koju viivatele sõiduteedele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Magistraalidele rajatakse teesulge, raudteele loobitakse tõkestavaid esemeid ning takistatakse metroorongide uste sulgemist.

Mitmel pool on jälle ette tulnud kokkupõrkeid protestijate ja politsei vahel.

Omavalitsusjuht Carrie Lam teatas, et vägivald ei sunni teda järeleandmistele. Hongkongi politsei tegi avalduse, kurtes, et õigusriik on meeleavaldajate vägivalla tõttu kokku varisemas.