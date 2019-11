Politsei tungis ühe sissepääsu kaudu linnakusse, kuid ei jõudnud väga kaugele. Linnakust kostis tugevaid plahvatusi, kui protestijad pildusid süütepudeleid.

Politsei võttis mõned protestijad kinni.

Hommiku saabudes oli suurem osa linnakust endiselt meeleavaldajate kontrolli all.

Meeleavaldajad süütasid muu hulgas polütehnilise ülikooli peasissekäigu, et takistada politsei sisenemist pärast seda, kui märulipolitsei hoiatas, et võib kasutada lahingulaskemoona.

Ülikooli president Jin-Guang Teng ütles videoläkituses, et politsei nõustus jõukasutamise peatama.

Tengi sõnul lubab politsei protestijatel lahkuda ning ta on ise valmis minema nendega jaoskonda tagamaks, et neid koheldakse õiglaselt.

"Ma loodan, et te nõustute jõu ajutise peatamisega ja lahkute linnakust rahumeelselt," ütles ta.

Mõnisada protestijat lahkus kella 8.15 paiku linnakust ilmse püüdega põgeneda, kuid nad olid sunnitud politsei pisargaasi tõttu taanduma.

Vägivald, mille tõttu viimasel nädalal on suletud koolid, teed on barrikeeritud ja Hiina sõdurid lahkusid lühiajaliselt kasarmutest tänavaid puhastama, on jõudnud ohtlikku faasi.

Hiina on keeldunud andmast järele protestijate põhinõudmistele, mille seas on ka vabad valimised. Peking on korduvalt hoiatanud, et ei kavatse rahutusi kannatada ning kasvab kartus, et Hiina võib sõjaliselt sekkuda.