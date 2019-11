Trump: minuta oleks Hongkong 14 minutiga maatasa tehtud

USA president Donald Trump ütles reedel, et ilma temata oleks Hiina sõjavägi Hongkongi 14 minutiga maatasa teinud.

Trumpi sõnul ei saatnud Hiina president Xi Jinping sõdureid demokraatiameelset protesti vaigistama vaid sel põhjusel, et ta palus seda mitte teha.

"Kui polnuks mind, oleks Hongkong 14 minutiga maatasa tehtud," väitis Trump usutluses Fox Newsile.

"Xi'l on miljon sõdurit Hongkongi piiril, kes ei lähe sinna, sest ma palusin talt: "Palun ära tee seda. See oleks suur viga. Sellel oleks tohutult halb mõju kaubandusleppele,"" kirjeldas Trump.

Trump kaalub, kas kiita heaks USA kongressis vastuvõetud seadus, millega toetatakse Hongkongi demokraatiameelset liikumist või mitte.

Trumpilt küsiti selle kohta ka intervjuus.

"Ma ütlen teile, et peame toetama Hongkongi, kuid ma toetan ka president Xi'd. Ta on mu sõber, ta on uskumatu isik," sõnas Trump.

"Ma tahaksin näha, et nad leiavad lahenduse. Me peame nägema, kuidas nad lahenduse leiavad," lisas ta.

Hongkongis on kestnud meeleavaldused Pekingi-meelse valitsuse ja õiguste kärpimise vastu juba kuus kuud. Meeleavaldustel süüdistatakse vägivallas nii protestijaid kui politseijõude.

USA ja Hiina esindajad on "potentsiaalselt väga lähedal" kokkuleppele kaubandusvaidluses, lisas USA riigipea.