Hiina taunis Hongkongi ministri rünnakut Londonis

Teresa Cheng kukkus, kui umbes 30 Hongkongi demokraatiat toetavat protestijat teda tõukasid. Minister viidi käevigastuse tõttu haiglasse, vahendas BBC.

Juhtunust olevast videost on näha, kuidas Cheng kõndis Camdenis asuvas instituudis toimuvale loengule, kui rühm protestijaid ta sisse piiras. Osad protestijatest hoidsid plakateid ning hüüdsid "mõrvar". Tekkinud madina käigus kukkus Cheng maha.

Londoni politsei teatas, et uurib väidetavat rünnakut ning siiani kedagi kinni peetud ei ole.

Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Geng Shuang ütles, et "rünnak on otseselt seotud osade Briti poliitikutega, kes ei tee Hongkongi küsimuses vahet õigel ja valel ning toetavad vägivalda, andes platvormi neile, kes on Hiina vastu ja tahavad luua Hongkongis kaost".

Ta ütles, et kui Suurbritannia ei muuda oma lähenemist ja valab õli tulle, siis toob ta iseendale õnnetust kaela.

Pressiesindaja kutsus Suurbritanniat üles panema süüdlased vastutama.

Ka Hongkongi liider Carrie Lam mõistis Suurbritannias protestinud inimesed hukka.

Protestijate hinnangul oli Teresa Chengil võtmeroll protestid algatanud väljaandmisseaduse pealesurumisel.

Hongkongis sai mees protestide käigus surma

Hongkongi piiriäärses Sheung Shuis sai surma 70-aastane koristaja. Valitsus teatas, et mees oli kolmapäeval lõunapausi pidamas, kui maski kandnud mässajad tema poole "kõvasid esemeid" loopisid, vahendas BBC.

Videos, millest on väidetavalt näha just seda juhtumit, paistab kaks inimeste gruppi, kes teineteise poole telliskive loobivad. Selle käigus sai mees kiviga vastu pead ja kukkus maha.

Politseiülem ütles uudisteagentuurile SCMP, et koristaja ei osalenud protestides ning tegi toimunust ainult pilte. Ta suri neljapäeval haiglas.

Sel nädalal on vägivald Hongkongis kasvanud - toimuvad ägedad kokkupõrked tänavatel, ülikoolides, samuti ootamatud protestid lõunapauside ajal.

Esmaspäeval tulistas politsei Hongkongis üht aktivisti, samuti süüdati valitsusvastaste protestijatega vaielnud mees põlema. Nädal tagasi suri 22-aastane üliõpilane, kui ta politseioperatsiooni ajal ühest hoonest välja kukkus.