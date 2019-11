Koalitsiooniparteid on nn katuseraha suuruse osas kidakeelsed

Kuigi ettepanekud niinimetatud katuseraha jagamiseks peavad rahanduskomisjoni jõudma juba tuleval nädalal, on koalitsioonipoliitikud kidakeelsed või annavad vastuolulisi selgitusi, kui neilt küsida, millise summa iga erakond regionaalseteks investeeringuteks saab, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kuna ei ole täna teada, kas opositsioon osaleb regionaalsete rahade jaotamisel või mitte, siis nii kaua ei ole selge ka, kui palju mingi fraktsioon saab raha, mille järgi ettepanekuid teha," ütles rahanduskomisjoni esimees, Isamaa liige Aivar Kokk.

Tegelikult on opositsiooni suurim partei juba otsustanud, et nemad katuseraha jagamisel ei osale. Mitteosalemisest rääkis Reformierakonna esimees Kaja Kallas oma sõnul ka EKRE fraktsiooni juhile, kes seda temalt küsis.

"Katuseraha me kindlasti vastu ei võta. Me arvame seda, et riigikogul peaks olema palju suurem võimalus riigieelarve üle otsustada, teha ettepanekuid üldistes suurtes poliitilistes küsimustes," kommenteeris Kallas.

"Ma pean õigeks, et riigikogu liikmed saavad ka enda valimisringkondadesse erinevaid investeeringuid või tegevustoetusi suunata. Proportsioonid on kõikidele teada, aga neid ma tõesti siin praegu ütlema ei hakka," rääkis Keskerakonna fraktsiooni esimees Kersti Sarapuu.

Sotsiaaldemokraatidel on neile pakutud summa küll teada, kuid nad pole veel otsustanud, kas osalevad jagamisel.

"Eelarve eelnõus kokku on ette nähtud neli miljonit. Suure osa sellest saavad koalitsioonierakondade esindajad. Praegu räägitakse sotsiaaldemokraatide puhul umbes 200 000 eurost," ütles rahanduskomisjoni liige, SDE-sse kuuluv Riina Sikkut.

Isamaa loodab, et nemad saavad jagada umbes miljon eurot.

EKRE fraktsiooni esimehe Siim Pohlaku sõnul on tema erakonnal jagada 1,2 miljonit eurot. "Meie jaoks on väga oluline, et säiliks elu väljaspool suurlinnu, võib-olla tagamaadel, ääremaadel, erinevad kogukondlikud projektid külades. Kindlasti olulise osa saavad ka naisühendused, toetame lapsi, noorkotkaid," lisas ta.

Erakonnad teevad täpsed raha jagamise ettepanekud tuleval nädalal.