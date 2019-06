Esmaspäeval nii-nimetatud katuserahade jagamise korra muutmist arutanud riigikogu rahanduskomisjon läheb teemaga edasi sügisel. Üldine arusaam on selline, et jagamise korda tuleb muuta ning edaspidi on võimalik, et näiteks tegevustoetusteks raha eraldada ei saa. Samuti võidakse toetusele kehtestada miinimumsumma.

Rahanduskomisjoni ajendas teemaga tegelema Vabaühenduste liidu kollektiivne pöördumine ettepanekuga katuserahade jagamine riigikogus üldse lõpetada. Riigikogu juhatus võttis pöördumise menetlusse ja sellega rahanduskomisjon nüüd tegelebki. Seda, et riigikogu fraktsioonid ühe osa riigieelarve sellisel kujul laialijagamisest üldse loobuma peaks, rahanduskomisjoni Isamaa liikmest esimees Aivar Kokk ei arva.

"Usun, et riigikogu liikmel on alati õigus teha oma ettepanekuid riigieelarvesse. Tuleb vaadata, mille jaoks ja millistes summades," sõnas Kokk.

Ka rahanduskomisjoni reformierakondlasest aseesimees Maris Lauri leiab, et riigikogu liikmetel peab jääma võimalus teha riigieelarvele muudatusettepanekuid. Eelmisel aastal opositsioonis olnud Reformierakond katuserahade jagamisest siiski loobus. Maris Lauri ütles, et tema jaoks on küsimus ka selles, kuidas sünnib otsus fraktsiooni sees. Kui Reformierakond tegi möödunud aastal ettepaneku suunata raha tervikuna teadus- ja arendustegevusse, siis üksikute seltsingute toetamist fraktsiooniliikmete isiklike eelistuste põhjal Lauri ei toeta.

"See on see koht, kus läks väga teravaks vaidluseks ja seisukohad olid väga erinevad. Reformierakonna poole pealt siin fraktsioonis on väga selge arusaam, et selliste asjadega ei peaks tegelikult tegelema."

Rahanduskomisjoni sotsiaaldemokraadist liige Riina Sikkut ütles, et nende fraktsioon ei ole veel oma seisukohta kujundanud. Seda, et süsteem vajab muutmist, Sikkuti sõnul nad kahtluse alla ei sea.

Pigem ollakse seda meelt, et katuseraha jääb, kuid see, milleks ja kui palju seda jagatakse, peab muutuma.

"Ma olen kindlasti nõus sellega, et riigikogu ei peaks olema see koht, kus väikseid summasid jagatakse või ei peaks kindlasti jagatama tegevustoetusteks. Kui üldse, siis ainult investeeringutest," ütles Aivar Kokk.