Tuleva aasta riigieelarves on fraktsioonidele katuseraha neli miljonit

2020. aasta riigieelarve eelnõus on riigikogu fraktsioonidele jagamiseks praeguse seisuga ette nähtud neli miljonit eurot.

Otsus, kuidas katuserahadeks kutsutav summa fraktsioonide vahel jaguneb, pole veel teada. "Aga elu on näidanud, et opositsioon on saanud vähem, kui koalitsioon," ütles ERR-ile riigikogu rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk.

Ta lisas, et jaotuse panevad paika fraktsioonid ise, seda ei otsusta rahanduskomisjon. Koka sõnul on näiteks Reformierakond mõista andnud, et loobuvad katuserahast samamoodi nagu möödunud aastal.

Koka sõnul on riigikogul vaja veel leida lisaraha sünnitoetuste ja mitmete hüvitiste suurendamiseks, mistõttu neli miljonit ei pruugi paika jääda.

Järgmise aasta riigieelarve eelnõu läbis täiskogus sel nädalal teise lugemise, muudatusettepanekute esitamise tähtajaks määras rahanduskomisjon 27. novembri. Pärast seda, eelarve teise ja kolmanda lugemise vahel, saab Koka sõnul juba täpsemalt rääkida, et milliste summadega fraktsioonid võivad arvestada.

Näiteks käesoleva aasta riigieelarvest jagas Keskerakond katuserahaks 2,2 miljonit, Isamaa 1,86 miljonit ning sotsiaaldemokraadid 1,94 miljonit eurot. Selle aasta riigieelarve vastuvõtmise ajal olid kolm erakonda võimuliidus.

Opositsiooniline EKRE sai jagamiseks 300 000 ning Vabaerakond 227 000 eurot.

Reformierakond loobumist põhjendas fraktsiooni esimees Jürgen Ligi, et tajub sellist rahajagamist puhtakujulise korruptsioonina, kus puudub seos arengukavadega ning konkurssidega, riigihangete ja tasuvusanalüüsidega.