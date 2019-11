Erakonnad esitasid oma soovid katuserahade jaotamiseks

Regionaalseteks investeeringuteks on eelarves 4,2 miljonit, millest Keskerakond jagab 1,6 miljonit.

"Meie iga fraktsiooni liige saab kasutada 50 000 eurot ja loomulikult meil on piirkondi, kus meil puuduvad omad saadikud siis me oleme sinna panustavad erinevaid toetusmeetmeid," ütles Keskerakonna fraktsiooni esimees Kersti Sarapuu ERR-ile.

Keskerakonnalt saavad toetust spordiliidud ja spordiklubid, kirikud, mittetulundusühingud, suurim eraldis - 115 000 eurot- on kavandatud Tallinna Haabersti linnaosa sportimise ja vaba aja ala projekteerimiseks ja ehitamiseks. Poolsada tuhat eurot on Keskerakond plaaninud Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Issanda Ülestõusmise Peakiriku Kogudusele heategevusliku söökla korrastamiseks, 43 000 eurot Mulgi vallale Abja-Paluoja bussijaama ja keskpargi rekonstrueerimiseks, 40 000 eurot MTÜ-le Voore Koeru kiriku tutvustamiseks ja külalistele presenteerimiseks ning sama suured tegevustoetused ka Eesti Üürnike Liidule ja Päästeliidule. Tallinna Mustamäe linnaosa valitsus saaks 36 000 eurot mänguväljaku rajamiseks, Eesti Korvpalliliit tegevustoetuseks ja Saaremaa Päevakeskus juurdeehituse projekteerimiseks ja ehituseks 30 000 eurot. Tallinna Võrkpalliklubi saaks tegevustoetuseks ja MTÜ Maardu Memory saaks kabeli rajamiseks 25 000 eurot.

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) ja Isamaa jagavad regionaalseteks investeeringuteks kumbki 1,2 miljonit, ka neilt saavad muuhulgas toetust kirikud ja spordiseltsid. Sotsiaaldemokraatide karuserahade kogusumma on 200 000 eurot.

EKRE suurimad - 50 000 eurosed toetused lähevad MTÜ-le Miikaeli Ühendus Kohila Mõisakooli tegevuse toetuseks ja MTÜ-le Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing insuliinipumpade ja tarvikute muretsemiseks. Päästeamet saab Tartumaa ahiküttega kodude tuleohutuse otsustavaks parandamiseks; suitsuandurite muretsemiseks EKRE abiga riigieelarvest 35 000 eurot ja sama suure summa saab tegevustoetuseks ka Päästeliit. 30 000 eurot saab EKRE initsiatiivil MTÜ Sulleri Puhkeala suusa- ja kelgumäe ning uue toitekaabli, mäe- ja hooldustehnika soetamise toetamiseks. 25 000 eurot läheks EKRE katuserahadest EELK Tallinna Toompea Kaarli kogudusele Kaarli Kooli klassiruumide remondiks ja EELK Tartu Praostkond investeeringuteks.

Isamaa tahab eraldada Paide linnavalitsus Paide Muusika- ja Teatrimaja hoone parendamiseks 40 000 eurot ja MTÜ-le Elamusspordikeskus tegevustoetuseks 35 000 eurot. Eesti Kergejõustikuliidule annaks Isamaa kõrge tasemega kergejõustikuvõistluste korraldamiseks ja esitlemiseks 25 000 ning sama palju ka Eesti Omanike Keskliidule tegevustoetusena ja Türi vallavalitsusele Türi Lasteaia õpikeskkonna parendamiseks.

Sotsiaaldemokraatidelt annaksid Eesti 3x3 Korvpalli Liidule rahvusvahelise korvpalliturniiri Tallinn Open 2020 koraldamiseks 15 000 eurot, Kärdla Kiriku Sihtasutus kiriku renoveerimine aastaringseks kasutamiseks ning kontsertpaigaks 10 000 ja EELK Laatre Püha Laurentsiuse Kirik hoone renoveerimiseks samuti 10 000 eurot.

Reformierakond otsustas, et nemad katuseraha ei jaga. "See ei ole ei vastutustundlik ega sisuline kui riigikogu taandatakse riigieelarve menetlemisel ainult selleks, et ta jagab 1000 eurot sinna ja 500 eurot sinna ja veel paar tuhat teise või kolmandasse kohta. See on naeruväärne," ütles Reformierakonna fraktsiooni liige Maris Lauri.

Rahanduskomisjon esitab veel ka oma muudatused, mille suurus on 6 ja pool miljonit eurot. Komisjoni esimees Aivar Kokk erakonnast Isamaa ütles, et nende hulgas on muudatusi, mis teisel lugemisel toetust ei saanud. "Laste sünnitustoetused, lapsendamishüvitised või koondamishüvitised, või on lasterikaste perede korterite parandamiseks või elamute energiatõhususe tulumaks ei läheks inimste tulumaksuarvestusse pluss põllumeestele loodame hea uudisena top up´i suurendada," rääkis Kokk.

Rahanduskomisjon arutab muudatusi teisipäeval.