"See aruanne andis mulle rohkem kinnitust kahtlustele, mida ma ütlesin meediale seitse-kaheksa päeva tagasi, kus ma ütlesin, et mul on küsimusi," lausus Ratas.

"Kui on kahtlused huvide konflikti ja tõe rääkimise osas valitsuse liikme poolt, siis muidugi teeb see murelikuks," lisas Ratas.

Ratas ütles, et Järviku suhtes otsuse langetamine eeldab mõlema erakonna esimehega silmast-silma kohtumist. "Millal see toimub, ma ei tea. Ühe erakonna esimees (Seeder) tuleb ju välismaalt," lausus ta.

ERR-i poliitikatoimetaja Toomas Sildam kirjutas reedel, et seaduse järgi minister ise tagasi astudes lahkumishüvitist ei saa. Aga kui ministri vabastamise ettepaneku viib presidendile peaminister enda algatusel, saab vallandatud minister kompensatsiooniks poole aasta palga. See on veidi rohkem kui 30 000 eurot. Sildam pakkus, et koalitsioon ongi täide viimas teist varianti.

Ratas kommenteeris seda järgmiselt: "See vastab tõele, et on erinevus, kui lahkutakse vabatahtlikult. Olnud üks näide, mis oli Keskerakonna enda näide. Toona vaidlesid rahandusministeerium ja riigikantselei. Tänaseks oleme saanud aru, et kui on ministri vabatahtlik lahkumine, pole kompensatsiooni. Antud kaasuses on oluline, mida minister ise tunnetab, kas on eksinud või ei ole. Tema kommentaarid pärast aruannet on olnud jõulised, et pole rikkunud ja ei astu tagasi."