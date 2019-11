Ratas: EKRE-l on raske

Keskerakonna esimees, peaminister Jüri Ratas ütles, et teab omast käest, et EKRE-l on praegu maaeluminister Mart Järvikuga seotud probleemide tõttu raske.

Jüri Ratase laual ootab lahendamist küsimus, mis saab maaeluminister Mart Järvikust ja kantsler Illar Lemettist, keda Järvik ametist vabastada soovib. Reedel saatis maaeluministeeriumi kantsler Illar Lemetti Ratasele kirja, kus ta ütles, et eeldatavalt soovib minister Järvik tema ametist vabastamist korruptsioonijuhtumist teatamise tõttu.

"Kindlasti kantslereid ei vabastata ega panda ka tööle läbi avalike kirjade meedias. Ega see kuidagi kaasa ei aita," kommenteeris Ratas laupäeval "Aktuaalsele kaamerale".

Küsimusele, kas EKRE seob Järviku lahkumise Lemetti lahkumisega, Ratas ei vastanud.

"Täna on tõesti olemas ministri palve valitsusele, et kantsler vabastada. Kuus kuud on möödas ja minu küsimus on eeskätt see, et kuidas tagada töörahu.

Neljapäeval avalikustati riigisekretär Taimar Peterkopi juhitud komisjoni raport, mille järeldus on, et maaeluminister Mart Järvik eksitas avalikkust ja püüdis oma pädevust ületades sekkuda veterinaar- ja toiduameti järelevalve läbiviimisse. Peaminister pole Järviku ametis jätkamise osas seni otsust langetanud.

"Kui te küsite, miks see aega võtab, siis need on, nagu ma olen öelnud, keerulised otsused, rasked otsused ja siin tuleb ka kindlasti valitsuspartnerite vahel nõu pidada, mida ma olen teinud eile, teen täna ja homme ja kindlasti järgmisel nädalal edasi," rääkis Ratas.

EKRE esimees Mart Helme on öelnud, et usub komisjoni raporti erapooletust. "Aktuaalne kaamera" küsis Rataselt, miks EKRE Järvikust kinni hoiab, kui raport on olemas.

"Ühelt poolt on see, kas siis seda usutakse või seda ei usuta. Samas on EKRE esimees öelnud, et ta kindlasti on seisukohal, et riigisekretäri aruanne on erapooletu, et ta ei ole saanud kuskilt mingeid sisendeid. /.../ Teiselt poolt on öelnud Mart Helme või nende erakonna juhid ka seda, et on läinud juba mitu ministrit. Eks erakonnal olegi raske. Ma tean seda omast käest. Eelmises valitsuses üsna lühikese perioodi jooksul kolm ministrit. See on loomulikult keeruline," vastas peaminister.

Ratas lisas, et ta töötab selle nimel, et pregune koalitsioon jätkaks.

Peaminister ei välistanud, et esmaspäeval võib toimuda valitsuse erakorraline istung.