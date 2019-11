Valitsus vabastas kantsler Lemetti ametist

Avaliku teenistuse seaduse järgi saab kantsleri enne tähtaega teenistusest vabastada, kui ministri hinnangul nende koostöö ei laabu ning ministri ja kantsleri koostöötamise algusest on möödunud vähemalt pool aastat. Maaeluminister Mart Järviku hinnangul ei laabu tema koostöö kantsler Illar Lemettiga. Pool aastat koos töötamisest möödus 29. oktoobril.

Peaminister Jüri Ratas tegi ka ettepaneku vabastada ametist maaeluminister Mart Järvik (EKRE).

Ratas ütles otsusele järgnenud pressikonverentsil, et tal ei ole Lemettile ühtegi konkreetset etteheidet, aga usalduskriisi lahendamiseks oli vajalik nii Lemetti kui ka maaeluminister Mart Järviku ametist lahkumine. Ta selgitas, et Lemetti ja Järviku olematu koostöö halvas kogu ministeeriumi töö.

Ratas: ametnike poliitilist tagakiusamist Eestis ei ole

Ratas pidas vajalikuks rõhutada, et ametnikud ei pea kartma, et tööd tehes võib neid ohustada põhjendamatu poliitiline sekkumine.

"Eestis on ametnikel palju võimalusi oma tegevust takistavate asjaolude, ebatäpsuste, otseste valede ja seadusrikkumistele tähelepanu juhtida ning vajadusel nende kõrvaldamiseks abi saada. Soovitan ka tulevikus kõigil säärastel juhtudel neid võimalusi kasutada ilma hirmuta, et need võiksid kaasa tuua ebameeldivaid tagajärgi," rääkis Ratas.

"Ametnike poliitilist tagakiusamist Eestis ei ole ning ei tohi ka kunagi olla," lisas peaminister.

Lemetti kahtlustas korruptsiooni

Kantsler Illar Lemetti on olnud võtmetegelane maaeluminister Mart Järviku küsitava tegevuse avalikustamisel.

Lemetti saatis eelmisel nädalal peaminister Jüri Ratasele kirja, kus teatas, et mitte ükski maaeluministri poolt välja toodud koostöö mittelaabumise põhjustest pole tõsiseltvõetav ning kui ta siiski töölt vabastatakse, vaidlustab ta selle kohtus.

Lemetti ütles, et teatas septembrikuus ka prokuratuurile võimalikust maaeluministeeriumiga seotud korruptsioonijuhtumist ning novembris käis ta politsei- ja piirivalveameti keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroos ütlusi andmas.

Lemetti alustas kantslerina tööd 2. aprillil 2016. Varem oli ta töötanud ministeeriumis asekantslerina ja veel enne seda Eesti maaülikoolis.