Maaeluminister Mart Järvik kritiseerib koalitsioonikaaslastele saadetud kirjas tema tegevust uurinud riigisekretär Taimar Peterkopi komisjoni ja kaitseb oma endist õigusnõustajat vandeadvokaat Urmas Arumäed. Samas nähtub Järviku saadetud faili infost, et tegelik kirja autor on Arumäe advokaadibüroo.

Järvik saatis EKRE, Isamaa ja Keskerakonna fraktsioonile seitsme lehekülje pikkuse kirja "Arumäe toetuseks", kuid kui avada dokumendi täpsem info, siis on kirja autoriks Urmas Arumäe | Arumäe & Sipari AB.

Järvik toob läkituses välja, et sai Arumäelt väga mureliku kirja, et teda on meedias laimatud ja mustatud ning uut hoogu andis sellele riigisekretäri komisjoni aruanne, mis on Arumäe hinnangul üldjoontes faktide osas korrektne, kuid kirjutatud kohati halvasti, andes pahatahtlikele võimaluse tõlgendada seda, kuidas soovitakse.

"Ma ühinen Eesti Advokatuuri meedias väljaöeldud seisukohaga, et Urmas Arumäele on liiga tehtud. Ja nagu näha, tehakse jätkuvalt," sõnas Järvik.

Tema sõnul on Arumäele täiesti alusetult avalikkuse ees liiga tehtud, mille tulemuseks on see, et Arumäe advokaadibüroost läheb osa kolleege ära ja ta ise on tervisega perearsti jooksva vaatluse all. Järvik märgib, et Arumäel ei võimaldatud menetluses oma seisukohti ja tõendeid esitada, samas kui minister ja nõunik Maido Pajo said seda teha.

"Vaatamata sellele on suur osa komisjoni aruandest pühendatud Arumäe poolt õigusteenuse osutamisele ja selle alusel vandeadvokaadi tegevuse osas järelduste tegemisele. Õigusriigis ei peaks asjad niimoodi olema," ütleb minister.

Lisaks toob ta esile kuulujutu, et ühel Peterkopi komisjoni liikmel oli huvide konflikt, kuna ta oli Arumäega üsna lähedalt seotud ning see ei lisa Järviku sõnul raportile legitiimsust.

Arumäe augustis saadetud kirja kohta, kus ta ütles, et PRIA ei saa nõudeavaldusi esitada enda nimel, sest ta pole juriidiline isik, küsis minister, et mis on selles halba, kui Arumäe osutas PRIA väärale praktikale. Kui justiitsminister hiljem leidis, et PRIA-le pole volitusi vaja, siis Järviku sõnul ongi juuras erinevad arvamused ja sellised vaidlused lahendab kohus.

Järvik tõi välja, et ka komisjon leidis, et neil pole võimalik teha järeldust, kas Järvik jättis PRIA-le kohtuasjas volituse andmata Arumäe klientide huvidest lähtudes.

"Kinnitan, et ministrina ei jätnud ma nn Arumäe klientide huvides volitust andmata, vaid lükkasin selle andmise omal initsiatiivil (võimalik, et ka Pajoga konsulteerides) edasi kuni saabus justiitsministri selgitus, et polegi volitust vaja. See on ju ometigi kõik dokumenteeritud ja tõendatud," kirjutas maaeluminister.

Järvik lisas, et Arumäe on talle kinnitanud, et kuna ta pole kunagi olnud PRIA esindaja ja esindas/nõustas käsunduslepingu järgi väga täpselt piiritletuna just teda ministrina, ei saanudki tal tekkida huvide konflikti oma füüsilisest isikust klientide ja PRIA vahel.

"See, et Arumäe juriidiliste isikute esindamisest loobus ja sellest PRIAle teatas, näitas pigem teatud "ülepingutamist" ning ei oma käesolevas asjas mingit juriidilist tähendust," lausus ta ja märkis, et küsimusele, kas Arumäe on tema ja maaeluministeeriumi lepingu kehtivuse ajal tegutsenud PRIA-ga seotud kohtuasjades vastaspoole huvides, saab vastata eitavalt, sest pole mingit kohtuasja Arumäe klientide ja PRIA vahel.

"Käib juba kaks aastat kriminaalmenetlus, kus pole kahtlustuse staadiumist kaugemale jõutud. PRIA on oma avalik-õigusliku nõudeavalduse 4.01.2019 prokurörile esitanud ja kõik on prokuratuuri kätes," ütles Järvik. "PRIA ei saa siin midagi menetleda – PRIA ootab prokuratuuri töö lõppu, et kas ja millal süüdistus esitatakse ning kas ja millal asi kohtusse jõuab."

Komisjon on Järviku sõnul asjad segi ajanud, minister ja Arumäe kliendid või PRIA ei ole vastaspool ja Arumäe ei õigusteeninda Priat. Ka on komisjoni sõnastus ebaselge ja vajab allajoonimist, et selleks ministri nõunikuks, kes väidetavalt nõudis VTA-lt vastuseid, oli Maido Pajo, lisas ta.

"Minu kokkuvõte peaks andma tegeliku pildi sellest, mida Arumäe mulle õigusteenust osutades tegelikult tegi. Minul isiklikult pole Arumäele mitte midagi ette heita – vastupidi, temast ja tema teadmistest ning kogemusest oli mulle ja oleks tegelikku ja sisulist abi igale ministrile," ütles Järvik.

Ta lisas, et Arumäe on sattunud alatu ja alusetu rünnaku ohvriks vaid seetõttu, et ta julges õigusteenust pakkuda EKRE ministrile ministeeriumis, kuhu Järvik ei olnud oodatud.

"Kokkuvõtvalt palun teid asjaolusid objektiivselt kaaluda ja sõltumata arutelust maaeluministri tuleviku osas võimalusel välja öelda midagi Arumäe toetuseks," soovitab Järvik, rõhutades, et järgnev on vaid ettepanek ja loomulikult on igaüks oma väljaütlemistes vaba.

Ta pakub välja ka toetusavalduse teksti: "Vandeadvokaat Arumäe tegi oma kutsetööd nõustades ministrit. Otsuseid teeb minister. Ministril Arumäe professionaalse teenuse osas pretensioone ei ole. Prokuratuur ei ole kahtlustust Arumäele ega kellelegi teisele esitanud – las prokuratuur teeb omi toiminguid. Meedia on üle reageerinud ja Arumäele liiga teinud! Loodetavasti lõppeb see arusaamatus suuremate tüsistusteta."

Koalitsioonikaaslastele saadetud kirjas on veel teinegi manus pealkirjaga "Selgitused ja vastuväited riigisekretäri komisjoni aruandele maaeluministeeriumi valitsemisalas toimunu kohta". Paraku tuleb ka selle dokumendi täpsemat infot uurides välja, et autoriks pole Järvik ise, vaid Maido Pajo.

Selles kirjas ütleb Järvik, et vastuolud ja mõningane mitmetimõistetavus ministri informeerituse kuupäevade kohta tulenevad probleemi erinevatest käsitlustest. Järvik ei välista, et võis olla listeeriaga seotud infot kuulnud ka juba märtsis, veel enne ministriametisse asumist, kuid ütleb, et kui ta ministrina 29. mail VTA-sse esimese tutvumisvisiidi tegi, siis tema mäletamist mööda listeeria probleemi üldse ei mainitud.

"Olen üritanud seda faktilist olukorda – ametliku ja mitteametliku info saamist, selgitada ka meedias, kuid kahjuks tulemusteta. Mingit tahtlikku vassimist ega valetamist minu poolt toimunud ei ole," lausus Järvik.

Ta ei nõustunud ka komisjoni järeldusega, nagu oleks ta püüdnud sekkuda VTA järelevalve läbiviimisesse ja sellega oma pädevust ületanud.

Mart Järvik ise ei pidanud asjaolu, et tema nimel saadetud dokumentide koostajad on Arumäe ja Pajo, millekski märkimisväärseks.

"Kirjas koalitsioonikaaslastele ka mainisin seda, et Urmast puudutav materjal on kokku pandud minu ja Urmase kirjavahetuse põhjal. See, et Urmas kirja PDF-i salvestas, on tänuväärt tegu, selle teksti pole siis nii lihtne muuta. Ka teine dokument on valminud koostöös, selleks mul nõunikud nõuandjad ongi," teatas Järvik ERR-ile.