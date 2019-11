Ratas: olen kindel, et Kaja Kallas kahetseb minu kohta öeldud sõnu

Peaminister ja Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles Kuku raadios, et on kindel, et Kaja Kallas uuesti tema kohta karme sõnu Eesti mahamüümises ei kasutaks.

"Tundes Kaja Kallast, siis ma olen kindel, et kui ta saaks aega tagasi keerata, siis ta neid sõnu enam uuesti ei kasutaks," ütles Ratas Kuku raadios kuulajate telefonikõnedele vastates.

Ratas rääkis, et Kallase poolt "Aktuaalses kaameras" tema kohta öeldud sõnad puudutasid teda sügavalt. Kallas ütles teleintervjuus, et ei ole valmis minema valitsusse, kus Jüri Ratas on peaminister.

"Vaadates kõike seda, mida ta peaministrina on korda saatnud, siis Jüri Ratas peaministrina müüks Eesti maha esimesel võimalusel, kui ta saaks jätkata peaministrina ja ma arvan, et see ei ole Eesti huvides," ütles Kaja Kallas.

Ratase sõnul tähendab Eesti maha müümise süüdistus sisuliselt oma riigi reetmist, mis on üks suuremaid kuritegusid.

"Kallas on hiljem öelnud, et kui Järvik ei jätka ministriametis, on ta nõus oma sõnade eest vabandust paluma. Sellest võrdlusest on mul raske aru saada, et miks ta peab Järviku selja taha minema," sõnas Ratas.

Taunis Mary Krossi käitumist

Peaminister kommenteeris ka Mary Krossi juhtumit öeldes, et ei kiida tema käitumist heaks, kui ta jätkas politsei süüdistamist ka pärast seda, kui kohus lõpetas kriminaalasja oportuniteediga.

"Kui politseile, rääkimata avalikkusele valetatakse ja öeldakse, et mind rünnati ja visati kividega. Ja pärast tuleb välja, et midagi pole juhtunud ja teda pole selles kohas olnudki. Ja siis tuleb uus intervjuu, kus ta räägib, et ikka rünnati. Mina ei kiida seda heaks, mida proua Kross on teinud."

Peaministril tuli saates ka uuesti vastata EKRE kaasamise ja jätkamise kohta valitsuses. Ratas kaitses valikut sõnadega, et Keskerakond teab kõige paremini, mida tähendab ühe erakonna välistamine ja tema seda teha ei soovi.

"See erakond (EKRE - toim) on valitud riigikogusse. Nad said 19 kohta, mis oli suurim kasv võrreldes eelmiste valimistega. Kõik, kes on valitud riigikogusse, peaksid normaalses ühiskonna olema nii koalitsioonis kui ka opositsioonis. Et Keskerakonda kümme aastat välistati, ei ole kindlasti õige."

Ratas kaitses ka LGBT-ühenduste riigipoolset rahastamist, öeldes, et vähemuste toetamine näitab ühiskonna solidaarsust.