Tartu Ahhaa teaduskeskuse näitus tutvustab CERN-i tööd

Järgmisel aastal liitub Eesti Euroopa Tuumauuringute Keskuse ehk CERN-iga. Just seda, millega CERN-is tegeletakse, Ahhaa uus näitus tutvustabki, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Nimelt uuritakse seal paiknevas maailma suurimas masinas universumi kõige väiksemaid teadaolevaid osakesi.

"Et aru saada, kuivõrd väike asi on aatom näiteks, siis kujutage ette, kui suur on üks õun. Ja õuna sees on sama palju aatomeid, kui oleks terve maakera sees õunu. Ja kui nüüd mõelda, mis see aatom endast kujutab, sest ega nad aatomeid ei uuri seal CERN-is, nad uurivad nende aatomituumakesi, siis tuum on aatomist veel 10 000 korda väiksem. Nii et niivõrd väikeste asjade uurimisega see CERN tegeleb," selgitas Ahhaa juhatuse esimees Andres Juur.

Et aga tuumafüüsikat lihtsalt ja haaravalt selgeks teha on keeruline, on Ahhaa meeskond lisaks CERN-i tutvustamisele välja mõelnud ka eksponaadid, mis seletavad laiemalt looduse põhitõdesid. Näiteks seda, kuidas töötavad elekter ja magnetism, sest selleks, et üldse nii väikesi osakesi uurida, peab eelkõige selgeks saama alusprintsiibid.

"Tegemist on Ahhaa ajaloos tõesti selles mõttes ühe väljakutseterohkema näitusega, sest tuleb väga, väga keeruline teema teha väga käega katsutavaks, ja ma usun, et see on nüüd siis selliseid kõige raskemaid teemasid, mida me oleme Ahhaa ajaloos seni käsitlenud," nentis Juur.

Tuumafüüsikaga saab Ahhaas tutvust teha märtsi lõpuni.