"Rahva teenrid": neljarajaliste maanteede väljaehitamine pole sugugi kindel

Taavi Eilati sõnul võis neile, kellele meeldib autoga sõita ühest linnast teise, uudis Tallinna-Tartu ja Tallinna-Pärnu maantee neljarajaliseks ehitamise kohta rõõmusõnumina.

"Aga ülistuskõnet ei saa pidada. Tegemist on poliitilise otsusega ja eesmärk seatud kümne aasta peale. Selle aja jooksul toimuvad vähemalt kahed valimised ja teine probleem on raha," tõdes Eilat.

Ta tõdes, et kui küsimuseks on liiklusohutus, siis 2+1 ehk kolmerajalised teed on odavamad.

Huko Aaspõllu ütles, et teehoiukavasse kirja pandu on suur ja ambitsioonikas plaan. Ta tuletas meelde, et selle elluviimise maksumuseks on orienteeruvalt 1,7 miljardit eurot, mis on umbes 15 protsenti ühe aasta Eesti riigieelarvest.

"Kümne aasta peale jagades on see tunduvalt väiksem summa, kui aga vaatame kasvõi kuidas praegune koalitsioon on riigieelarve koostamisel praktiliselt iga kivi alt sente otsinud, siis valutult see raha ei tule," rääkis Aaspõllu.

Ta lisas, et maanteeameti hinnangul pole neljarealiste maanteede projekt nii kergesti ja kiiresti tehtav nagu teehoiukavas on kirjas. "Pealegi hakatakse alles planeerima, kuid mis ei tähenda kindlasti neljarajaliste teede valmimist."

Riigi ja erasektori ühisrahastamise osas tasub Aaspõllu sõnul olla skeptiline, sest Eestil on selles vallas halvad kogemused, kui meenutada koolimajade remonti ja üürimajade ehitamist. "See variant läheb riigile kallimaks, kuna eraettevõte tahab kasumit saada."

Aaspõllu möönis, et neljarajalisel teel on küll tore sõita, aga kui see rahaliselt konteksti panna, siis 1,7 miljardiga saaks tagada erakorralise pensionitõusu ja tuhandeid asju ära teha. "See on valikute koht."

Krister Paris ütles, et tema pole lugenud ühtegi tõsiseltvõetavat argumenti, et Eestil oleks vaja neljarajalist teed Tallinnast-Tartusse. "Kui vaadata autode liikumistihedust, siis see on luksusprojekt. Tahetakse teha midagi nui neljaks, aga selle järgi pole vajadust," rääkis Paris. "Ja kui igal pool sente veeretame, siis on kahtlus, et suurte projektide kõrval jäävad väiksed asjad tegemata nagu näiteks olemasolevate teede korrashoid."