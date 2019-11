Seeder Järviku vabastamisest: see oli õige otsus

"Suuresti ju ministri vabastamise otsuse aluseks see sõltumatu komisjoni raport oma järeldustega oligi. Ma arvan, et see oli õige otsus," ütles Seeder.

Seeder ütles, et raportis toodud järeldusi ta kahtluse alla ei sea. "Ma olen nõus kõigi nende järelduste ja etteheidetega, mis selles raportis välja toodud on. Ja selle raporti baasilt pean ma õigeks, et minister ametist vabastatakse," märkis Seeder.

Kantsler Illar Lemetti ametist vabastamisega seoses ütles Seeder, et õigusriik sellega ohtu sattunud ei ole. "Olukorda ei maksa üle dramatiseerida. Õigusriik ongi näinud ette ka sellise lahenduse, et koostöö mittelaabumise tõttu on valitsusel võimalus kõrgeid riigiametnikke ametist vabastada ilma, et oleks tegemist olukorraga, kus üks või teine kantsler ei saa oma ametiga hakkama või tal oleks mingi süü," lausus Seeder.

Seeder, kes põllumajandusministrina töötades Illar Lemetti asekantsleriks kutsus, ütles, et temal Lemettiga koostöö sujus. "Me saime väga hästi põllumajandusministeeriumis koos töötatud," sõnas Seeder. "Aga ajad muutuvad, inimesed on väga erinevad, inimeste omavaheline koostöö on väga erinev, erakonnad, valitsused vahetuvad. Olukorrad muutuvad ja sellega peab arvestama," ütles Seeder.

"See ei olnud kergekäeline otsus. Pigem oli see tulevikku vaatav otsus, et taastada töörahu. Et oleks võimalik minna edasi, kui tuleb ka uus minister. Et need vanad vastuolud ja pinged ei oleks ministeeriumis sees, sest uus minister tuleb ju samast erakonnast," lausus Seeder.

Seeder ütles, et ametnikele peab jääma õigus kritiseerida ministrite tegevust ja avalikustada võimalikke seaduserikkumisi. "Seda kõike tuleb teha seaduste ja heade tavade piires. See vabadus ja õigus peab ametnikel olema ja jääma," ütles Seeder.

Valitsus otsustas esmaspäeva hommikul erakorralisel telefoniistungil vabastada maaeluminister Mart Järviku (EKRE) ettepanekul ja koostöö mittelaabumise tõttu ametist kantsler Illar Lemetti. Peaminister Jüri Ratas tegi ka ettepaneku vabastada ametist maaeluminister Mart Järvik (EKRE).