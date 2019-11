"See on üks aspekt, mis võib kohtuvaidluses vabastatud kantslerile edu anda," ütles Madise ERR-i raadioprogrammis "Vikerhommik". "Ehk siis - ei ole ju enam seda ministrit ametis, kellega koostöö ei laabunud. Ja kuna näiteks keskerakondlane Tarmo Tamm samas ametis olnuna ütles, et tema koostöö (Lemettiga - toim.) laabus väga hästi, saan aru, et Urmas Kruuse Reformierakonnast oli samuti rahul, Helir-Valdor Seeder (Isamaa), kes töötas härra Lemettiga koos, kui too oli asekantsler - ma saan aru, et ka tema oli rahul. Et ei saa välistada, et järgmise ministriga oleks koostöö laabunud. Nii, et selle nurga alt on vaidlustamine võimalik," rääkis õiguskantsler.

Lemetti, kes on avalikkust teavitanud Järviku väidetavalt korruptiivsetest tegudest ja seetõttu ministriga konflikti sattus, teatas juba enne enda ametist vabastamist, et kavatseb valitsuse otsuse kohtus vaidlustada. Peaminister Jüri Ratas (KE) tegi esmaspäeval, pärast valitsuse otsust Lemetti suhtes, ettepaneku vabastada ametist ka maaeluminister Järvik (EKRE). Ratas ütles, et Järvik on oma sõnade, tegude ja mõnel juhul ka tegevusetusega põhjustanud olulisi probleeme ja teinud nii avalikkusele, valitsuspartneritele ja ka tema enda jaoks edasise koostöö äärmiselt keeruliseks.

"Teiseks - korruptsioonist teatamine - see ei ole mitte õigus, vaid kohustus. Korruptsioonivastane seadus ütleb seda, et ametnik ei tohi - juhul kui ta näiteks saab teada, et toimingupiiranguid on rikutud - ja tundub, et prokuratuur viitabki, et sellesisuline uurimine käib - et tal ei ole õigust seda enda teada hoida, tal on kohustus sellest teatada," rääkis Madise ERR-ile. "Eks ministri ja kantsleri koostöö peagi olema väärikas, seaduslik ja kindlasti ei saa öelda, et koostööö mittelaabumise põhjus võib olla see, et kantsler keeldub täitmast ebaseaduslikke korraldusi või siis läheb vastuollu ametniku eetika reeglitega. Ehk siis ei tohi temalt nõuda ei valetamist ega seaduserikkumist. Vastupidi - kantsler peab täitma seadust, peab tagama, et ka ministeerium täidab seadust ja peab tagama ka ametnikueetika järgimise," rõhutas õiguskantsler.

Saatejuht Rain Kooli küsimusele, kas kantsler peaks jälgima ka seda, et ministri tegevus oleks seaduslik, vastas Madise: "Ma usun, et seadust tuleks nii lugeda küll, jah!"

Madise: riigi paindlikkus ei tohi viia ametnike politiseerimiseni

Õiguskantsler Madise rääkis intervjuus ka sellest, et tema hinnangul põhjendatakse riigireformiga püüdlusi kaotada ametnike sõltumatus ja neid politiseerida.

"Väga halb on, kui sõnad ja teod on omavahel vastuolus. Üks rida nendest põhjendustest, mis puudutasid koostöö mittelaabumist kantsler Lemettiga oli see, et meil on käsil riigireform, siin tulebki muutuda paindlikuks. See pani häirekellad helisema," ütles Madise.

"Kahjuks on juba tükk aega aetud niisugust juttu, et meil on vaja paindlikumat ja paremat riiki - sellega me ju noogutame kõik kaasa, sõnad on ju väga head. Aga see, mis seal taga on, on tegelikult võimu kontsentreerimise ja ametnike politiseerimise soov. Riigikogult võimu ära võtmine, mis ühtlasi tähendab, et avalikkus ei saa enam teatud otsustest teada," tõdes Madise.

Samuti püüavad poliitikud segamini ajada seda, mida teeb minister ja mida teevad ametnikud ametites ja inspektsioonides, lisas ta. "Ehk siis üritatakse tekitada olukorda, kus minister hakkab tegelema üksik-otsustega, väikeste asjadega ja siis ametnikud saavad enda kätte suured asjad ehk siis seaduste tegemise ja valdkonna üldised korraldused. Asi on täpselt vastupidi ja väga hea, et on vastupidi. Ministril on väga palju tööd sellega, et oma valitsemisalas anda suundi, seletada, kuidas peaksid asutused tema valitsemisalas töötama üleüldiselt - näiteks võib anda oma asutustele korralduse kirjutada selgelt, pidada oma kodanikest lugu, hoida tähtaegadest kinni," rääkis ta.

"Aga minister ei tohi minna ütlema, kellele mingisugust toetust anda või kellelt ebaseaduslikult saadud toetust mitte tagasi nõuda. Vaat see ei ole üldse ministri tase. Seal on konkursiga ametisse võetud sõltumatud ametnikud, kes teevad need otsused ja need otsused on kontrollitavad halduskohtus, mitte ministeeriumis," rääkis Madise.