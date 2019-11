Kas kantsler Lemetti vabastamine on koalitsiooni püsimajäämise hind? Kas te oleksite saanud vabastada minister Järviku nii, et kantsler Lemetti oleks jäänud oma kohale?

Ma ei oleks saanud seda juhtimiskriisi lasta edasi kesta maaeluministeeriumis. Kantsler vabastati sellepärast, et koostöö puudus ministri ja kantsleri vahel. Oli vaja ka usalduslikku signaali tulevikuks. Ja ministri vabastasin ma selle tõttu, et minul puudus usaldus tema osas.

Kuidas oleks pidanud kantsler selles olukorras käituma, kui ta näeb, et minister käitub valesti? Kas ta oleks pidanud sellega kaasa minema?

Ei, kindlasti mitte. Eesti ametkond on tubli, professionaalne ja ei saa mitte ükski samm minna kaasa nende liigutustega, mis on seaduse vastased, mis on illegaalsed. Vastupidi, nad peavad sellele vastu astuma.

Mida ta oleks saanud teha? Kindlasti informeerida riigisekretäri, peaministrit ja Lemetti ka tegi neid samme. Aga selge on ka see, et kantsler peab tagama selle, et koostöö selles valdkonnas ministeeriumi sisse ja valdkonda sisse oleks rahulik ja töine. Mul ei ole mitte mingit argumenti täna öelda, et Lemetti ei võiks kunagi töötada riigi teenistuses, aga täna tuli sellele juhtimiskriisile joon alla tõmmata ja minna siit edasi.

Aga ta on ikkagi jäänud selles olukorras ohvriks.

Jah. Kumbki tippjuht - ei minister ega kantsler - täna oma ametis ei jätka.

Öelge palun, kas te ei arva, et kantsleri sellisel moel tagasikutsumine on väga ohtlik pretsedent teistele inimestele, kes on samasuguses olukorras, et nad täna võivad mõelda, et targem on hoida oma suu kinni ja säilitada oma töökoht?

Ei, kindlasti mitte. Ma ütlesin ka täna oma teates pressile välja seda, et ametnikud võivad ja peavadki rääkima. Peavad rääkima otse poliitikutega, peavad rääkima ka avalikult, kui on seda vaja. Mitte mingil juhul me ei saa ehitada sellist riiki, kus me peame kedagi suukorvistama.

Aga antud küsimus oli koostöös. Seda koostööd ei olnud ja see oli probleem nii ministeeriumisse sisse kui ka valdkonda sisse ja siin oli vaja teha juhtimisotsus, mis sai täna minu ja valitsuse poolt langetatud.

Presidendi seisukoht erineb natuke teie seisukohast. kas see teid mõtlema ei pane?

Ma mõtlen iga hetk Eesti riigile, selle tulevikule, Eesti riigi inimestele ja ka ametkonnale. Ma arvan, et see on kõige parem fakt, et meil on olnud väga hea koostöö, on minu viimase kolme aasta töö kostöös ametnikega erinevates ministeeriumites, riigikantseleis. Kindlasti see nii jätkub.

Tänast juhtumit kirjutada ümber mustriks kindlasti ei saa ja ei tohi. See oleks ka ebaõiglane. Ma veelkord ütlen, et ma olen kogu aeg öelnud, et Eesti ametkond on minu arvates professionaalne ja ma kindlasti toetan neid.

Mart ja Martin Helme on käinud välja idee, et nad tahaksid muuta avaliku teenistuse seadust, et ametnike riigist saaks poliitikute riik. Kas te seda toetate?

Ma saan aru, et te räägite avaliku teenistuse seaduse mingist projektist või eelnõust. Avaliku teenistuse seadust on muudetud erinevates koosseisudes. Arutada võib. Mingeid kokkuleppeid selle osas, et me hakkame seda muutma ja mis suunas, kindlasti ei ole.

Härra peaminister, kaua te kannatate?

Ma arvan, et peaministri töö ei ole see, et kannatada. See on suur au. See on kindlasti vastutus ja see on loomulikult ka erinevate küsimuste lahendamine. Ma olen selleks täna valmis, kui see usaldus mul riigikogu poolt on olemas. Ja ma arvan, et tänane koalitsioon on teinud päris palju õigeid ja häid asju, olgu see kliimapoliitikas, olgu see hariduspoliiitkas, sotsiaalvaldkonnas.

Kas nüüd on mõneks ajaks rahu majas ja me võime elada skandaalideta või on miski juba uuesti silmapiiril?

Ma teen kõik selleks, et me saaksime elada rahulikult ja ilma skandaalideta ja ilma hirmutamiseta. Aga ma tean ka praktikas seda viimase kolme aasta jooksul, et mured, mõnikord ka skandaalid - pole midagi teha, aga see käib alati valitsusega kaasas ja neid tuleb lahendada.