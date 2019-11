Teperik: Zelenski jaoks ei välista rahu Venemaaga ja liikumine Läände teineteist

Teperik rääkis saates, et Ukraina ühiskonna ootused president Zelenskile ja tema meeskonnale on väga kõrged, paraku on kõrgetel ootustel rahva silmis ka suurem oht läbi kukkuda.

Teperik usub, et Zelenski soovib viia riiki Lääne poole, kuid samas jõuda ka Venemaaga rahuprotsessis kokkuleppele.

"Ma arvan, et tema mõttes üks ei välista teist. Ta kindlasti soovib mingil määral Venemaaga kokku leppida, ta on sellest ka aavalikult rääkinud, et ta tahab jõuda seisu, kus sõja aktiivne faas on lõpetatud," rääkis ta.

"Samas me teame, et Ukraina sõltubki Lääne toetustest väga palju. Suund Läände on endiselt tugev ja selle suhtes on Ukraina ühiskonnas väga tugev surve. Zelenski ei saa lihtsalt pöörata tervet riiki vastassuunas. Ma arvan, et tema peas üks ei välista teist, ta üritabki Venemaaga mingil määral taastada dialoogi justnimelt Donbaassi teemal, sest me teame, et Krimmist ei ole mõtet Venemaaga rääkida, vähemalt lähitulevikus," lisas ta.

Teperik tõi välja, et detsembris toimuvaks Normandia formaadis tippkohtumiseks on Zelenskil lauale panna vähemalt viis varianti, millisele kokkuleppele Venemaaga jõuda võiks. "Sellest pole palju avalikult räägitud ja ta ise on tunnistanud, et ta ei saagi rääkida kõikidest võimalikest variantidest. Plaanid on tal tehtud. Kindlasti tema meeskonnal ei ole samasugust diplomaatilist kogemust nagu teistel /.../, aga arvan, et üks tema meeskonna tugevus on see, et nad soovivad siiralt rahu. Mis tingimustel, see on nende viie variandi sisu," selgitas Teperik.