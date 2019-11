Ratas Zelenskile: Eesti seisab kindlalt Ukraina tuleviku eest

"Eesti toetab Ukraina jõupingutusi oma territoriaalse terviklikkuse taastamisel ja seisab Ida-Ukraina konflikti ja Krimmi annekteerimise küsimuste selge lahendamise eest," ütles peaminister Jüri Ratas president Zelenskile. "Sanktsioonid Venemaa vastu jäävad püsima, kuni Minski lepinguid ei täideta. Oleme Ukrainaga ka nende püüdlustes Euroopa Liidu ja NATO suunal ning toetame neid idapartnerluse ja arengukoostöö kaudu."

Peaminister Ratas ja president Zelenski rääkisid kohtumisel Ukraina ees seisvatest reformidest. "Saame väga hästi aru teie pingutustest riigi uuendamisel. Oluline on, et Ukraina inimesed mõistaksid, et valitud on parim tee, ning tuleksid muudatustega kaasa. Eestil kulus Euroopa Liidu ja NATOga liitumiseks ning sellega kaasnenud reformide läbiviimiseks aastaid, kuid see töö on olnud seda väärt," kinnitas Ratas.

Riigijuhid vahetasid kohtumisel kogemusi maareformi läbiviimisest, mis on Ukraina valitsuse tööplaani oluline osa.

Veel rääkisid Ratas ja Zelenski ka kahe riigi koostööst. "Oleme alati valmis jagama oma kogemusi erinevate reformide läbiviimisel, näiteks e-teenuste valdkonnas, kus koostöö toimib juba väga tihedalt, aga ka hariduses, kus Ukraina on meile tähtis partnerriik. Ukraina tudengid on Eestisse väga oodatud, aga saame jagada oma oskusi ja teadmisi ka haridussüsteemi üles ehitamisel ja arendamisel," ütles peaminister.

Ratas ja Zelenski puudutasid ka eelolevat nn Normandia formaadi kohtumist Pariisis, kus saavad kokku Ukraina, Prantsusmaa, Saksamaa ja Venemaa riigijuhid. Kohtumisel räägiti ka koostööst kaitsevaldkonnas.

Põlluaas kinnitas Zelenskõile Eesti jätkuvat toetust Ukrainale

Riigikogu esimees Henn Põlluaas ja Ukraina president Volodõmõr Zelenski avaldasid kohtumisel heameelt kahe riigi tiheda suhtluse ja konstruktiivse koostöö üle. Tõdeti, et Eesti ja Ukraina jagavad ühiseid väärtusi ja sarnast ajalugu.

"Eesti on Ukraina kindel sõber ning meie toetus riigi suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele püsib vankumatu," kinnitas Põlluaas. Riigikogu esimehe sõnul ei tunnusta Eesti kunagi Krimmi ebaseaduslikku annekteerimist ning toetab kõiki algatusi sõja lõpetamiseks Donbassis ja okupeeritud alade Ukrainale tagastamiseks. "Me ei lase neid küsimusi unustada ka partneritel Euroopa Liidus ja NATO-s. Eesti tervitab Ukraina püüdlusi mõlema ühenduse liikmeks saamisel igati," ütles Põlluaas.

Ukraina president Zelenski tänas Eestit sõpruse ja toetuse eest ning tõi välja, et Eesti on per capita riigi suurim toetaja. President märkis, et Eesti toetus Ukrainale on olnud algusest peale konkreetne ja reaalne, alates meditsiiniabist haiglatele kuni toetusavaldusteni rahvusvahelistes organisatsioonides. Zelenski lisas, et Ukrainal on Eesti reformikogemusest ja e-valitsemise eduloost palju õppida.

Ukraina presidendi ja teda saatva delegatsiooniga kohtusid ka väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa ja Eesti-Ukraina parlamendirühma aseesimees Andres Sutt.