Vestluses Õhtulehega tunnistasid nii Reformierakonna juht Kaja Kallas kui ka Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Indrek Saar, et kaaluvad järgmisi samme.

"Selle kaose eest, mis valitsuses toimub, vastutab endiselt peaminister, seega alust teda umbusaldada on küll," ütles Kallas Õhtulehele. "Kuid arvestades seda, et eelmine nädal nägime, kuidas korduvate rikkumistega vahele jäänud maaeluministri Mart Järviku umbusaldamise puhul koalitsiooni hääletusmasin töötas, siis praegu peaministri umbusaldamist ette võtta ei ole mõistlik," lisas ta.

"Neid umbusaldamisi on juba olnud päris mitu (lisaks Ratasele ka Mart Helme juuni algul ning Järviku oma vaid poolteist nädalat tagasi - ÕL). Selles kontekstis tuleb kindlasti kaaluda, millist eesmärki see järjekordne umbusaldus täidaks. Seepärast liiga kuuma peaga ei hakkaks otsuseid langetama," tõdes ka Saar.

Umbusaldusavalduse algatamiseks on vaja 21 riigikogu saadiku toetusallkirja, Reformierakonnal on riigikogus 34 saadikut, sotside fraktsioonis on üheksa liiget, kuid erakonnaga on pärast valimis liitunud ka Keskerakonnast lahkunud Raimond Kaljulaid.