Hääletamata jätsid Viktoria Ladõnskaja-Kubits Isamaast ja Erki Savisaar Keskerakonnast. Täpsemalt saab hääletustulemusi näha siit.

Umbusaldusavalduse algatas 44 Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna saadikut. Ainsana jättis opositsiooni poolelt alla kirjutamata endine Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Jevgeni Ossinovski, kes puudus ka istungilt.

Umbusalduseavalduse läbiminekuks on vaja riigikogukoosseisu enamuse ehk vähemalt 51 saadiku toetust sellele.

Umbusaldusavalduses heideti Järvikule ette, et ta on oma tegevusega takistanud veterinaar- ja toiduameti tegevust toiduohutuse tagamisel, on avalikult valetanud ja eelistanud erahuve riigi huvidele.

Järvik vastas umbusalduse arutelul esitatud küsimustele lakooniliselt ning ka tema avasõnavõtt oli väga lühike. "Olen sattunud sellisesse skandaali seoses ühe tüliga meie majas. See algas sellest, et tahtsin algatada ja andsin sellest teada, et algatan toiduohutuse auditi. Sealtmaalt meil kantsleriga enam koostöö ei laabunud. Ja sealtmaalt hakkas ka vastutöö minu vastu, mitte ainult tema poolt, vaid ka osa ametnike poolt, mis on võimendunud siis nüüd lõpuks läbi meedia selleni, et olen siin puldis ja mul on võib-olla au saada nende ministrite nimekirja, kellele on umbusaldust avaldatud," ütles ta.

Reformierakondlane Jürgen Ligi küsis Järvikult miks ta ise tagasi ei astu, "et päästa valitsust ja oma sõpru sellest piinlikust olukorrast", millele Järvik vastas: "See, et ma tagasi ei astu ja minu erakond on mu seljataga, on selge. Ja see, et ma olen käitunud eetiliselt vastupidiselt ajakirjanduses ülesklopitud vahule, on tõde. Ma ei astu tagasi ja see on lõplik seisukoht."

Reformierakondlase Taavi Rõivase küsimusele, kas peaministriga kohtumisel ei teinud ta Järvikule ettepanekut kaaluda ise tagasiastumist vastas minister: "Me oleme kohtunud peaministriga ja kaalunud erinevaid variante. Ja ma ei astu tagasi." Signe Kivi viitele, et kui Järvik kohtumisel peaminister Ratasega kohtumisel mitmeid variante, siis kas peaminister tegi talle ettepaneku ka ise tagasi astuda, vastas Järvik: "Ta ei keelanud mul seda võimalust." Andrus Seeme täpsustavale palvele, kas peaminister on teinud talle ettepaneku tagasi astuda lisas Järvik: "Ta ei ole mulle otse seda ettepanekut teinud. Me kaalusime erinevaid võimalusi edasiminekuks."

Järvik kinnitas ka korduvalt, et on käitunud eetiliselt ja ausalt ega ole reegleid ega seadusi rikkunud. Reformierakondlase Hanno Pevkuri küsimusele kas ta on oma eetiliste tõekspidamiste järgi ja südametunnistuse järgi kõik õigesti teinud ega pea isegi mõtlema sellele, et midagi on läinud viltu nii Urmas Arumäe nõunikuks palkamisel kui ka sekkumisel VTA ja PRIA tegevustesse, vastas Järvik: "Ma olen alati käitunud eetiliselt ja Arumäe probleem on maha võetud Arumäe lepingu lõppemisega minule nõu andmises."

Järvik lükkas tagasi ka kolmapäevases Postimehes esitatud väited, justkui oleks PRIA skandaali keskmes olevate ettevõtete omaniku Rein Soosaare hea tuttav või hõimlane. "Tean Rein Soosaart kooliajast, aga ma ei ole temaga kunagi olnud sõber, ma olen temaga mõned korrad elus kohtunud ja see, et ma olen temaga hõimlane veel, ei pea paika.," ütles ta.

Riigikogu liikmed küsisid Järvikult aru, miks ta plaanib lisaks ministeeriumi kantsler Illar Lemettile ametist vabastada ka toiduohutusega tegeleva asekantsleri Toomas Kevvai. "Sellega ma tagan Eestis toiduohutuse valdkonna töö, et see oleks perfektne. Praegu on seal probleeme, seda näitas ka toiduohutuse audit," vastas Järvik.

Mitmed saadikud pahandasid Järvikuga selle üle, et ta ei tulnud neljapäeva hommikul riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni istungil ning teatas, et saaks komisjoni ette tulla alles detsembri alguses. Järvik põhjendas, et sai kutse alles kolmapäeva pärastlõunal ning pidi osalema neljapäeval valitsuise istungil. Küsimusele, miks ta siiski samal päeva ennelõunaks umbusalduse ajaks riigikokku tuli vastas Järvik: "Täna sellepärast, et peaminister ütles, et tuleb minna riigikogusse." Sellele järgnes naer saalis.

Reformierakonna esimees Kaja Kallas tõi hiljem umbusaldusavalduse arutelul riigikogus lisaks esile, et minister Järvik ei saa aru Eesti riigi õigusliku järjepidevuse põhimõttest, kui lasi ministeeriumi hoonesse tagasi tuua Nõukogude ja natsiokupatsiooni aegsete põllumajandusministrite fotod.

Järviku sõnul lasi ta pildid tagasi panna, et taagada ajalooline järjepidevus. "Me ei saa eitada nõukogude aega. See ministeerium on töötanud kogu aeg selle nimel, et Eesti põllumajandus oli tipus ka Nõukogude Liidu ajal. Ja minul puuduvad küll andmed selles majas töötanud ministrite kohta, kes oleks kedagi represseerinud," ütles ta sotsiaaldemokraat Jaak Juske küsimusele vastates. "See, et need pildid on seal seinal ja neid ei võeta maha, on sellepärast, et need on ajaloos toimunud asjad. Raamatupõletamised ei meeldi mulle," lisas Järvik pisut hiljem Eerik-Niiles Krossile vastates.

Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel kõnelenud Ivari Padar rõhutas, et peagi algavate Euroopa Liidu eelarveperioodi läbirääkimiste kontekstis oleks Eestil vaja väga usaldusväärset inimest.