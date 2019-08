Päev algas peaminister Jüri Ratase toetuseks riigikogu ette kogunenud paarisaja inimese meeleavaldusega.

Meelt olid avaldama tulnud peamiselt vanemad inimesed ja pensionärid, samuti EKRE ja Keskerakonna liikmed.

Meeleavaldajate seas ei olnud näha mitte ühtegi valitsuse kolmanda osapoole - Isamaa liiget, samuti ei astunud ükski Isamaa liige üles kõnega Ratase toetuseks.

Isamaa riigikogu fraktsiooni esimees Priit Sibul ütles ERR-ile, et Isamaal oli samal ajal fraktsiooni koosolek. "Meil oli kell 9 fraktsiooni koosolek. Isamaa fraktsiooni liikmed usaldavad Jürit Ratast tänasel hääletusel, seega teeme poliitikat riigikogu istungil," ütles Sibul.

Helsingi Euroopa Liidu välisministrite kohtumisel viibinud Urmas Reinsalu (Isamaa) ütles, et elab Jüri Ratase ametisse jäämisele kaasa, aga et ta ei oska täpsemalt kommenteerida.

Meeleavaldajate tuju hoidis üleval ka laulja Erich Krieger.

9.30 ajal pidas kõne EKRE liigu Peeter Ernits, kes kutsus rahvast "süvariigi" vastu üles astuma. Ernits rääkis, et umbusaldushääletus ei lähe läbi, mille peale hakati skandeerima "ei lähe läbi". Ernits ütles ka, et Lavly Perling ei jätka riigi peaprokurörina.

Kõnega esines ka EKRE liige Anti Poolamets. Samuti võtsid sõna Eesti Raudteelaste Ametiühingu juht, Keskerakonda kuuluv Oleg Tšubarov ja Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid.

Helme: Eesti meedia on opositsiooni paramilitaarne tiib

Kella 9.45 ajal tuli rahva ette ka Jüri Ratas ise, kes tänas inimesi toetuse eest. Seejärel võttis sõna Martin Helme, kes nimetas Eesti meediat opositsiooni paramilitaarseks tiivaks. "Meil on kaks paralleelset maailma. Üks on päris maailm, milles elavad valitsus ja kõik teie, teine on on roosa mull, milles elavad opositsioon ja nende paramilitaarne tiib, Eesti meedia," lausus Helme.

Pärast Helmet võttis Ratase toetuseks sõna Maria Jufereva-Skuratovski.

Kaasa võetud loosungitele on kirjutatud näiteks "Ratas viib meid edasi", "Jüri Ratas - parim peaminister", "Reformierakond alatiseks opositsiooni", "Laske valitsusel rahus töötada".

Samuti oli ühel meeleavaldajal loosung "Reformierakonna aeg on läbi". Ühe meeleavaldaja plakatile oli kirjutatud "Siin on Eesti, mitte kaljulaidstonia ega kakastan".

Kell 10 tõmmati meeleavaldusele joon alla.

Riigikogu istung peaministri umbusaldamiseks

Kell 10 tuli 44 riigikogu liikme ettepanekul Toompea lossi istungisaali kokku parlamendi erakorraline istungjärk, mille päevakorras on Ratasele umbusalduse avaldamine.

Erakorralise istungjärgu kokkukutsumise algatas opositsioonis olev Reformierakond. Peaministri tagandamiseks opositsioonil siiski hääli napib.

Kohaolekukontrollist selgus aga et lausa seitse opositsiionisaadikut ei ole kohale tulnud.

Kallas: näeme, et peale jääb alati EKRE seisukoht

Kõigepealt esines kõnega Reformierakonna esimees Kaja Kallas, kes ütles, et Jüri Ratas pole suutnud tagada väärikat valitsemist.

"Me ju teame, et paljude selle valitsuse probleemide algallikas on EKRE, aga murelikuks teeb see, et peaministri sõna selles valitsuses ei maksa ja peale jääb alati EKRE seisukoht. Peaminister on peale valitsusse ametisse astumist juba 14 korda öelnud, et valitsuse ministrite käitumine on lubamatu, kohatu ja see ei tohi korduda. Ometi näeme, et see taunitav käitumine kordub," lausus Kallas.

Seejärel esines kõnega Jüri Ratas, kes jätkas riigikogulaste küsimustele vastamisega.

"Ma mõistan, et see koalitsioon ei paista paljudele kerge. Võin kinnitada, et meil on olnud rohkelt raskeid hetki ka valitsuspartnerite vahel. Küllap on neid kõigis valitsustes. Kindlasti ei ole opositsioonist vähese kogemusega valitsusse tulemine kerge. Samas tunnen ma partnerite vahel ka iga päev piisavat tahet kootööd teha ja ühisosa leida," lausus Ratas.

Mitmed Reformierakonna saadikud heitsid Ratasele ette ja pärisid aru teise pensionisamba vabaks laskmise teemal. Samuti viidati erinevate ühiskonna gruppide solvamisele EKRE poolt. Muret tekitas ka rahvusvaheline maine ja tagasiside. Ants Laaneotsa sõnul ületas Martin Helme kahel korral oma volitusi.

Ratas: Helmed on oma eksimusi tunnistanud

Ratas ütles, et ei vasta tõele, et Helmed ei ole oma eksimusi tunnistanud või nende eest vabandanud.

"See, mis te ütlete, te vihjate praegust EKRE ministritele, et nad ei ole vabandanud, nad ei ole öelnud, et nad tegid midagi valesti. On küll öelnud. Miks te nii ütlete? Selle PPA puhul, sellesama laulva revolutsiooni puhul, sellesama hääletuse puhul seal Brüsselis nad on öelnud, et tulevikus tuleb teistmoodi neid asju ajada," lausus Ratas.

Jüri Ratase sõnul on opositsiooni tegevus normaalne valimiste vahelisel ajal toimuv tegevus.

"See on poliitiline võitlus ja poliitiline konkurents," lausus Ratas Maris Lauri küsimusele vastates.

Raimond Kaljulaid ütles, et Tanel Kiik on öeldnud EKRE retoorika kohta, et see on tulnud kogenematusest. Kaljulaid pakkus omalt poolt siiski, et tegemist ongi halbade inimestega. "Mina soovitaks kaaluda võib-olla ka alternatiivset seletust, mis on see, et äkki nad ongi lihtsalt nagu halvad inimesed, on kaabakad, eks ole," sõnas Kaljulaid.

Kaljulaid küsis, miks Ratas pole valmis mõistlike inimestega valitsuse moodustamiseks.

"Raimond, mina ei tea, kas mina olen nii mõistlik ja nii hea, kui sina oled. Sest sinu küsimusest tuleb ju välja, et sa oled see valgus ja õige tee, ja ma ei tea, kas ma suudan konkureerida sellega. Ma olen paheline, mul on kindlasti pahed. Ja siit tulebki, ma arvan, see erinev arusaam ühiskonnast ja poliitikast," vastas Ratas.

Annely Akkermann küsis Rataselt, kas Elmar Vaher jääb viimaseks näiteks sellest kuidas siseminister omale sobimatut inimest kangutada püüab ja omale sobivat kambajõmme asemele panna tahab. Ratas vastas, et selliseid otsuseid teeb valitsus, mitte ükski minister oma suvast.

Riina Sikkut küsis Rataselt, mis peaks juhtuma, et sellise valitsuspartneritega enam edasi minna ei saa. "Mis on teie punane joon?" Ratas vastas, et see on kirja pandud põhiseadusesse.

Signe Kivi küsis Rataselt, miks ta ei ole end peaministrina kehtestanud. Ratas rääkis, et ei saa Kivi veendumusi kuidagi jõuga ümber lükata. "Mina saan ainult selgitada."

Ratas ütles veel, et Eestis on palju inimesi, kes ei ole saanud osa Eesti ühiskonda saatnud edukultusest. "See, et me oleme eestis elanud kogu aeg sellises edu valemi mullis. Ma arvan, et see ei ole halb, aga see ei ole ka täielikult õige. Me peame märkama, kui keegi jääb meist maha," ütles Ratas.

Ants Laaneots kiitis Jevgeni Ossinovski väljapakutut, et kõrgematele riigiametnikele võiks hakata tegema psühhiaatrilist kontrolli. Jüri Ratase sõnul võiks seda arutada riigikogu sotsiaalkomisjonis.

Ratas märkis, et on oma valitsusega suutnud murda niinimetatud Exceli tabeli dogmat, mis Eesti valitsemist on 17 aastat saatnud.

Umbusaldamise protseduur

Riigikogu võib avaldada valitsusele, peaministrile või ministrile umbusaldust otsusega, mille poolt hääletab riigikogu koosseisu enamus ehk vähemalt 51 saadikut.

Umbusalduse avaldamise võib algatada vähemalt viiendik riigikogu koosseisust ehk vähemalt 21 saadikut. Kui umbusaldust avaldati valitsusele või peaministrile, siis astub tagasi terve valitsus.

Kui korralisel riigikogu istungil puudub osavõtvate liikmete arvu miinimumi ehk kvoorumi nõue, siis täiendavast istungist ja erakorralisest istungjärgust peab osa võtma vähemalt 51 riigikogu liiget. Kui kohal on vähem riigikogu liikmeid, siis on riigikogu otsustusvõimetu.

Võimuliidu saadikud kavatsevad istungil osaleda. Peaminister Ratas peab enne umbusaldushääletust vastama saadikute küsimustele.

Opositsioonis oleval Reformierakonnal on riigikogus 34 kohta, opositsioonilisel sotsiaaldemokraatidel on kümme saadikut.

Võimuliidu saadikutel on Toompeal kokku 56 häält, Keskerakonnal 26, Eesti Konservatiivsel Rahvaerakonnal 19, Isamaal 12.