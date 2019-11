Ekspress Grupi suuromanik Hans H. Luik ütles, et anonüümse kommentaariumi tase hakkas langema, kui toimetuses algas kulude optimeerimine ja liikumine lihtsama ühise nimetaja poole. Hiljutine Delfi kommentaariumi analüüs näitas, et keegi üritab arvamusplatsi üle võtta teeseldes rahvast.

Luik töötas Delfi kommentaariumi toimetajana selle algusaastatel ja ütles, et tollal oli nii kommenteerimise kui ka kommentaaride modereerimise tase kõrgem.

"Hiljem langes Delfi kommentaarium kapitalismi ohvriks - hakkas toimuma kulude optimeerimine ja liikumine lihtsama ühise nimetaja poole. Kollektiivne aju püsis nii kaua, kui püsis nõudlik modereerimine," rääkis Luik "Vikerhommikus".

Luige sõnul laseb nõudlik modereerimine erinevatel arvamustel välja paista, kuid lahutab kaklejad ja lülitab "saripommitajad" välja.

"Praegu on kommentaariumist saanud massinähtus, mis on vajalik, kuid see on ka küsimärgi all. Neid küsimusi kommentaariumi kohta küsitakse kogu aeg, ka järgmisel Ekspress Meedia nõukogul küsitakse."

Luige sõnul polnud anonüümse kommentaariumi loomine viga, vaid õigustatud eksperiment.

"Seda sundis tegema anonüümne igatsus. Lasta rahval uuel platvormil iseendaga rääkida. Mass hakkas suhtlema iseendaga. See oli uus ja erutav," meenutas ta Delfi kommentaariumi algusaastaid.

Luik ei nõustunud 20 aastat tagasi Delfi anonüümse kommentaariumi loonud Allan Martinsoni arvamusega, et anonüümne kommentaarium oli viga.

"Üksikisik Hans Luigena võin ma öelda, et mul pole neid kommentaare tarvis. Ma tean, miks Lasnamäe linnaosa hääletab Keskerakonna või Lõuna- ja Lääne-Eesti nüüd EKRE poolt. Aga kui võtame ka USA või Briti lehed, siis kui pealinna inimesed ei saa lugeda sealseid kommentaare, siis nad ei saagi teada, miks toimus Brexit või miks võitis Trump."

Luige sõnul on praegu eesti- ja venekeelseid kommentaatoreid, kes kirjutavad ise kommentaare ja vastavad teistele, umbes 20 000. Kommentaare on Delfis kuus umbes 320 000. Samas umbes 15 protsenti venekeelsetest ja seitse protsenti eestikeelsetest kommentaaridest kustutatakse.

Kevadel telliti ligi miljoni Delfi kommentaari analüüs. Luige sõnul huvitas teda, kui palju neist kirjutatakse naaberriigi Venemaa poolt.

"Meid huvitas, kas suur naabermaa osaleb söe juurdepildumises ahju. Ja selgus, et väga ei osale. Küll aga avastasime saripommitajaid, kes tunduvad, et töötavad selle peal, sealhulgas robotid. Keegi Kadi M. oli võimeline 80 kommentaari päevas postitama, millest suur osa oli sama."

Luige sõnul näitas analüüs, et keegi üritab arvamusplatsi üle võtta teeseldes ise rahvast. Ta ütles, et samas pole selles midagi uut ja meenutas varasemat aega, kui kõige teravamaid ja lammutavamaid kommentaare kirjutati keskerakondliku linnavalitsuse ja üllatuslikult ka tollase tolliameti arvutitest.

"Ja siis tegi Madis Jürgen eksperimendi, et vaatas linnavalitsuse maja, mis on selline läbipaistev. Ja kui abilinnapea Klandorfi nõunikud läksid alla sööma, siis kommentaaride arv lakkas. Ja Priit Kutser, kui ta sellega vahele jäi, ütles, et ta kirjutab umbes 1500 tigedat kommentaari kuus ja see oli osa tema tööst," meenutas Luik.

Ekspress Grupi suuromaniku sõnul ei saa anonüümset kommentaariumi võtta sama tõsiselt kui toimetatud teksti.