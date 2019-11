"Kohtusin täna hommikul meie ministeeriumite kantsleritega, et arutada eile maaeluministri ja maaeluministeeriumi kantsleri ametist vabastamisega tipnenud olukorda," kirjutas Ratas sotsiaalmeedias. "Samuti soovisin neid tänada igapäevase tubli panuse eest ning julgustada meie ametnikke oma tööd sama hästi ja kohusetundlikult jätkama."

"Minu sõnum meie riigiteenritele on ühene ja selge. Eesti riigiametnikud peavad vajadusel juhtima seaduserikkumistele õiguskaitseorganite tähelepanu ning saavad teistest probleemsetest olukordadest teavitada oma juhti, riigisekretäri või peaministrit. Põhjendamatut poliitilist sekkumist nad oma töös kartma ei pea," kirjutas Ratas.

Ratase sõnul aruitas ta kantsleritega ka laiemalt poliitilise juhtimise ja ametnike rolli ning tõhusa koostöö üle.

"Mul on hea meel tõdeda, et meil on ühine arusaam, kuidas Eestit hästi juhtida ning parimal viisil edasi viia. Ma tänan kõiki kohtumise osalisi meeldiva ja julgustava kokkusaamise eest. Eesti riik on sellise avaliku teenistusega hästi hoitud," kirjutas Ratas.