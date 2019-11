Siseministeeriumi kantsler: ametnikud ei ole ära hirmutatud

Siseministeeriumi kantsler Lauri Lugna ütles maaeluministeeriumi kantsleri Illar Lemetti töölt vabastamise valguses, et see otsus ei tähenda, et ametnikud oleksid nüüd ära hirmutatud või muul moel suukorvistatud.

Lauri Lugna rääkis "Ringvaates", et esmaspäev, mil valitsus Lemetti ametist vabastas, ei olnud temale ja ta kolleegidele rõõmupäev. "Illar Lemetti oli hea kolleeg ja seda jääme temast ka mäletama," ütles Lugna.

Ta kinnitas samas, et ametnikud tunnevad ennast tugevalt. "Mis puutub töö tegemisse, siis ma ütleks, et võib-olla vastupidiselt sellele, mida ajakirjandus räägib, et ametkond on suukorvistatud või pehme, pigem ametkond tunneb ennast tugevalt, sest ametkonnal on, mida anda ühiskonnale ja poliitikutele," rääkis ta.

Peaminister Jüri Ratas kohtus teisipäeval kantsleritega ning Lugna sõnul lepiti kokku, et kui edaspidi peaks mõnel kantsleril tekkima kahtlusi ministeeriumis toimuva võimaliku korruptsiooni osas, siis sellest antakse märku oma ülemusele, riigisekretärile ja peaministrile.

"Ma annan kindluse teile - kõik Eesti kantslerid ja tippjuhid avalikus sektoris on õigusriigi eest ja see on nulltolerants ebaseaduslikule tegevusele," lisas ta.

Lugna tunnistas, et kuigi Lemetti kaitses korruptsioonikahtlusest teatamisega ministeeriumi inimesi, siis oleks ta ilmselt saanud midagi ka teisiti teha. Tema hinnangul oleks Lemetti võinud juhtunust kolleegidega rohkem rääkida ja seda arutada. "Aga me nendime, et olukord, kuhu see asi välja jõudnud oli, oli üks paras keerukas olukord," märkis Lugna.

Küsimus, kas Lemetti töölt vabastamine riivas tema õiglustunnet, pani Lugna ohkama.

"See on keeruline olukord. Vaieldamatult. See ei ole tavapärane Eesti avalikus halduses, et selliseid otsuseid tehakse nagu eile tehti. See ka tingis selle, et kohtusime täna peaministriga, kus saime arutada, küsida, mis on peaministri suund. Mul on hea meel, et leidsime ühise keele ja peaministri ootused olid meile arusaadavad," rääkis Lugna.

Ta kinnitas saates, et ametnikud, kellega ta teisipäeval rääkis, tunnevad ennast kindlalt.

"Minu tunnetus on küll, et ametkond tunneb ennast tugevalt ja ei ole kuidagi ära hirmutatud või muul moel suukorvistatud," rõhutas Lugna.

Lugna kinnitas, et siseminister Mart Helmega on tal koostöö sisuline. Lugna märkis, et koostöö kantsleri ja ministri vahel on tähtis, sest üksi ei saa kumbki oma tööd teha.