Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Tõnis Mölder (KE) ütles pärast hommikust koalitsiooni töörühma kohtumist, et kolme fraktsiooni vahel on ühisosa leitav, kuid milline see on, on veel vara öelda.

"Meil läheb selle vormistamisega veel aega, aga suure tõenäosusega päädib see sellega, et anname sisse seadusemuudatuse. Kõigil on suur soov hakata apteegireformi muutma, aga mis kujul ja mismoodi, annavad lähitunnid, lähipäevad, lähinädalad selgust," kommenteeris Mölder ERR-ile.

Proviisorid ja sotsiaalministeerium on avaldanud toetust apteegireformi elluviimisele kavandatud kujul ehk proviisoriapteekidele, nii nagu kehtiv ravimiseadus alates järgmise aasta 1. aprillist ette näeb, valitsuskoalitsioon on aga liikumas vastupidises suunas ehk lähemale ravimite hulgimüüjate ja praeguste apteegikettide omanike soovidele lasta turg vabaks ehk senised hulgimüüjatest omanikud saaksid ka edaspidi apteeke omada.

"Mulle tundub, et tööversioonina on sündimas igasugu piirangute äravõtmine, aga mis kujul see lõplikult olema saab, on väga raske öelda. Meie ootus ja lootus oli väheke see, et praegused apteegipidajad ja proviisorid lepivad midagi omavahel kokku, aga nagu nägime, siis nad ei suutnud kokkuleppele jõuda. Nüüd ongi kätte jõudnud see tähtis koht, kus poliitikud püüavad kokkuleppele jõuda," selgitas Mölder.

Mölder kinnitas, et eri osapooltega toimuvad kohtumised ja arupidamised iga päev, ent kuna praegu on riigikogus istungitevaba nädal, siis põhjapanevatg otsust, nagu komisjoni esimees sõnastas, on tõenäoliselt oodata järgmisel nädalal.