Kriisikomisjoni istungil osalenud siseminister Mart Helme, riigihalduse minister Jaak Aab ning majandus- ja taristuminister Taavi Aas olid ühel meelel, et kriisiolukordadeks valmistumisel kui ka nende lahendamisel on kõige olulisem erinevate osapoolte juba eelnevalt planeeritud koostöö ja ühtne olukorrateadlikkus, edastas siseministeeriumi pressiesindaja.

Helme rõhutas, et kriiside lahendamise võimekus ei tule üle öö, mistõttu peab kriisideks valmistumine toimuma kogu aeg. "Hädaolukorra seadus sätestab, et iga asutus ja isik täidab oma põhitegevusega seotud ülesandeid ka kriisiolukorras. Sama põhimõte kehtib ka elutähtsat teenust korraldavatele asutustele ja nende ettevõtetele," sõnas Helme pressiteate vahendusel. "Kui aga mõni osapool jätab oma ülesanded täitmata, siis ei suuda seda tühimikku kompenseerida ka ükski keskne koordinaator, näiteks Kagu-Eesti puhul Päästeamet," lisas ta.

Aabi sõnul on vajalik, et kohalikud omavalitsused oleksid valmis oma elanike eest kriiside ajal parimal võimalikul moel hoolitsema. "Lõuna-Eesti tormiga selgus, et omavalitsused ei saanud piisavalt kiiresti informatsiooni olukorra ulatusest ja sellest kui kaua elektrikatkestus eri piirkondades kestab. Tulevikus peaks infovahetust korraldama keskne koordinaator," märkis minister. "Omavalitsused peavad üle vaatama ja regulaarselt uuendama plaani, kuidas hädaolukorras tegutseda ja kohalikke elanikke informeerida. Hädaolukorra plaan peab olema kõigil omavalitsustel, mitte ainult suurematel. Hädavajalik on ajakohane nimekiri prioriteetsetest objektidest, mille elektrivarustus tuleb taastada esmajärjekorras ja vajadusel tagada ka generaatori olemasolu. Esmatähtsad on hooldekodud ja haiglad," tõi Aab pressiteates välja. Tema sõnul on omavalitsused pärast haldusreformi suuremad ja võimekamad ning neil on head eeldused kriisidega toimetulekuks.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium plaanib järgmisel aastal teha telekomiettevõtetega tihedat koostööd, et kehtestada kriisiolukordade ajaks sideühenduse toimepidavuse nõuded. Seejärel saavad mobiilioperaatorid tagada pikemaajalise autonoomse energiavajaduse mobiilivõrgus, et mobiilside oleks võimalikult hästi kättesaadav ka näiteks raskete ilmastikuolude ajal. "2022. aastaks lisandub juba praegu olemasolevale kaheksale autonoomse elektrivarustusega tanklale veel 16 tanklat üle kogu Eesti nii, et kõik maakonnad kaetud oleks. Need on mõned olulised sammud, et kriisiolukordades paremini ühendust hoida," selgitas majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

Helme ütles, et kõik osapooled – asutused ja ettevõtted – peavad lisaks oma igapäevastele arendustegevustele ja äriprotsesside juhtimisele läbivalt rõhku panema ka kriisideks valmistumisele ning õpetama oma inimesi ümberlülituma tavatöölt kriisi lahendama. "See ei saa olla eraldi osa, kuna kriisi korral ei ilmu kuskilt nurga tagant välja mõni müstiline superjõud, kes oskab lahendada absoluutselt kõike – igaüks peab panustama. Liiga mugav mõtlemine paraku kriisideks valmisolekut ei paranda," jätkas Helme.

Siseministri sõnul ongi seetõttu äärmiselt oluline, et iga asutus kui ka isik võtaks vastutuse ja täidaks korrektselt talle pandud hädaolukorra seadusest tulenevaid kohustusi.

Lisaks üldisele valmistumise põhimõttele, on seadusega täiendavalt ära määratud ministeeriumid ja asutused, kes peavad juhtima oma valdkonnas kriisiolukorra lahendamist ja koostama selleks ka hädaolukorra lahendamiseks plaani. Siseministeeriumi teatel on vastutusvaldkonnad järgmised:

· Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium - elektri, maagaasi ja vedelkütusega varustamise ning telefoni-, mobiiltelefoni- ja andmeside teenuste katkestused ja riigiteede sõidetavuse takistus;

· Sotsiaalministeerium – tervishoiuvaldkonna vältimatu abi katkestus;

· Eesti Pank – sularaharingluse ja makseteenuse katkestused;

· Üle 10 000 elanikuga kohalikud omavalitsused (kokku 33) - kaugküte ning vee- ja kanalisatsiooni katkestused ja kohalike teede sõidetavuse takistus;

· Päästeamet – üleujutus, hoonetulekahju ja ulatuslik tööstusõnnetus;

· Politsei- ja piirivalveamet – põgenike massiline sisseränne, äkkrünnak, massiline korratus ja ulatuslik merepäästesündmus;

· Terviseamet – epideemiad ja ulatuslik mürgistus;

· Keskkonnaamet – kiirgusõnnetused;

· Veterinaar- ja toiduamet – loomataudid;

· Riigi Infosüsteemi Amet – küberintsidendid.

Valitsuse kriisikomisjoni istungi eesmärgiks oli teha kokkuvõte Kagu-Eesti tormisündmustest, sellega seotud õppetundidest ja anda ülevaade edasistest planeeritavatest tegevustest.