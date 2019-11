Saaremaa kuldehet saab Kuressaare lossis näha vaid loetud päevad

175 grammi 1700 aasta vanust maailma mõistes lausa unikaalset kulda on väljas ajaloolises Kuressaare lossis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Selliseid kullast maopeaga ehteleide on Põhjamaadest leitud üle 60, Saaremaa kuldmadu on neist aga üks suuremaid. Ja veelgi suurem on jätkuvalt müstika, mis sellega seotud - kellele see küll võis 3. sajandil kuuluda.

"See võru iseenesest on niivõrd haruldane kogu Põhjamaade ruumis, et seda ei saa küll nimetada kuidagi igapäevaseks. Siin on kindlasti mingi story (lugu - toim) taga," rääkis arheoloogiadoktor Marika Mägi.

Detektorist, hobiarheoloog Jegor Klimov sõitis kolmapäeval oma leidu nüüd juba küll klaasi tagant Kuressaarde koos perega vaatama. "Nii, meil on see koht teada, siin on muistis, paneme asjad kokku ja lähme minema. Ja siis see tuli. Ja see hüüatus, mis tuli, oli päris lahe, ma ei oska kirjeldada seda," kirjeldas Klimov aarde leidmist.

"Siiani ma olin ju kuulnud ja pilte näinud, aga ise ju oma silmaga näinud ei olnud, et tõeline ime," rääkis Jegori abikaasa Elo Klimov.

Ainulaadse leiu oma silmaga nägemiseks on paraku aega ainult loetud päevad.

"Esialgu on ta meil siin viis päeva näitusel kõigile vaatamiseks. Tõenäoliselt pärast seda läheb ta šeifi. Ja kui meil peaks valmima aastate pärast uus püsinäitus, siis ma loodan, et tõenäoliselt seal saab seda näha. Aga ma kaldun arvama, et pigem mitte originaali, vaid koopiat," rääkis Saaremaa muuseumi peavarahoidja Priit Kivi.

Marika Mägi, kelle juhtimisel uuringuid läbi viidi, ütleb, et see piirkond vääriks siiski ka edasisi väljakaevamisi. See on aga muinsuskaitseameti otsustada, mille esindajad aga Kuressaarde kolmapäeval kohale ei tulnud. Ka see oli muinsuskaitseameti otsustada, et arheoloogi juhtimisel toimunud otsingutelt välja tulnud lähiriikide unikaalseim kullaleid ei vääri leiutasu.

"Äkki võiks natuke ümbermõtestada kogu seda seadusandlust, mis puudutab leiutasu saamist. See võiks olla mõtlemise koht. Aga praeguse seisuga kõik on seaduslik, ei ole õigust midagi saada," ütles Mägi.

Küll sai aga detektorist Jegor kingituse hoopis Ameerikast - firmalt, mille detektor ajaloolise leiu tuvastas.