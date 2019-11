Postimees: Järvik surus PRIA-t kolme ettevõtja huvides

Postimehe andmetel püüdsid ametist lahkunud maaeluminister Mart Järvik ja tema nõunik Maido Pajo mõjutada PRIA-t, et see vähemalt kolme ettevõtte rahakasutuse uurimisel tagasi tõmbaks.

Üks vaidlus puudutas ajakirjanduses varem kajastatud Pärnumaa ettevõtlusperekond Soosaari, kaks ülejäänud vaidlust aga Kehtna Mõisa OÜ-d, kellelt PRIA nõuab tagasi toetusraha umbes poole miljoni euro jagu ja Pärnumaal Maria talu nime all tegutseva OÜ Kõpu Talu saamata jäänud investeeringuid.

Kehtna Mõisa OÜ juhatuse liige Märt Riisenberg ütles, et tunneb küll Järvikut, kuid pole tema juures muresid kurtmas käinud. Maria talu peremees Enn Rand aga rääkis, et nemad andsid PRIA kohtusse ja et ta on oma vaidlusest PRIA-ga ka Järvikuga rääkinud.

Ei PRIA, Mart Järvik ega Maido Pajo soovinud ajalehele kommentaare anda, kuid Pajo tunnistas koosoleku toimumist, kus PRIA toetustega seotud teemat arutati.

Info koosoleku toimumisest ja seal räägitust jõudis maaeluministeeriumi tollase kantsleri Illar Lemettini, kes rääkis sellest augusti lõpus riigisekretär Taimar Peterkopile, et see omakorda teavitaks juhtunust peaminister Jüri Ratast.

Ratas teadis asjast juba augustis

Kolmapäeval ERR-i veebisaates osalenud Peterkop tunnistas, et Lemetti käis augustikuus tema juures jutul ja rääkis katsetest sekkuda PRIA eurorahade väärkasutusest tingitud tagasinõuetesse. See tõi Peterkopile arusaamise, et maaeluministeeriumi juhtkonna tasandil ei ole kõik päris korrektne.

Peterkop kinnitas ERR-ile, et info jõudis tema kaudu ka peaminister Jüri Rataseni.

"Ma konsuleerisin oma majas nii oma inimestega, peaministriga, justiitsministeeriumi valitsemisalaga ja kogu selle asja läbi hekseldamise tulemusena see maandus ka prokuratuuri," lausus Peterkop.