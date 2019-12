Septembrist novembrini viidi Euroopa Liidu riikides läbi operatsioon rahamuulade tuvastamiseks ning sarnaselt teistele pööras ka Eesti politsei kõrgendatud tähelepanu nende tegevusele.

"Kolme kuu jooksul tuvastasime kümneid inimesi, kes võivad olla seotud rahapesuga. Me ei ole kedagi kinni pidanud, kuid käimas on aktiivsed kriminaalmenetlused, mille käigus täpsustame asjaolusid. Meie eesmärk on kindlaks teha nende inimeste tegevuse kestus, teadlikkus ja võimalikud sidemed kuritegelike organisatsioonidega," ütles ERR-ile politsei- ja piirivalveameti Põhja prefektuuri raskete kuritegude talituse juht Hannes Kelt.

Üks suuremaid muresid on Keldi sõnul see, et rahamuuladena kasutatakse tihti ära noori inimesi, kes otsivad võimalust kiiresti raha teenida ega aima, et tegevus on ebaseaduslik.

"Kurjategijad värbavad rahamuulasid näiteks läbi sotsiaalmeediasse postitatud kuulutuste, lubades lihtsalt teenimist. Ühe näitena palutakse inimesel avada pangakonto, sinna saadetakse raha ja palutakse see edasi kanda. Tegemist on aga ühe raha pesemise viisiga ja inimesed ise ei aima, et panevad sellega toime kuriteo," rääkis Kelt.

Ta ütles, et politsei jälgib erinevate kahtlaste rahatehingute liikumist Eestis ja kahtluse korral alati kontrollib nende tausta. "Tegevused rahapesu takistamiseks Eestis on pidevad ja kindlasti jätkuvad ka edaspidi."

Europol teatas kolmapäeval, et enam kui 200 inimest 31 riigis peeti kinni rahapesuvastase operatsiooni käigus, teatas kolmapäeval Euroopa politseiagentuur Europol.

Operatsioon viidi läbi septembrist novembrini Euroopas, Austraalias ja USA-s ning selle käigus tuvastati 3833 rahamuula koos 386 rahamuula värbajaga, kellest 228 peeti kinni.

"Enam kui 650 panka, 17 pangaühendust ja teist finantsinstitutsiooni aitas tuvastada 7520 ebaseaduslikku rahamuula ülekannet, millega ennetati 12,9 miljoni euro suurust kaotust," teatati avalduses.