"Regulatsioonid on Lätis alati veidi karmimad olnud kui Eestis või Leedus. See on pankade jaoks positiivne, sest seetõttu on Läti pangad teistest regiooni pankadest riskijuhtimise osas ees. Samas on endiselt regulatsioone, mida saab parandada," ütles ta.

Näiteks kui tuvastatakse kõrge riskiga klient või tehing, peab uurimise alustama ja lõpetama 45 päeva jooksul. Tegelikkuses ei pane kliendid sellekohast teadet internetipangas vahel tähele ega suuda vajalikke dokumente õigeaegselt ette valmistada, rääkis Rubenis.

"Sellisel juhul peaks pankadel olema võimalus uurimist pikendada, aga üldiselt on see regulatsioon adekvaatne," ütles ta.

Uute rahapesuvastaste reeglite kohta ütles Rubenis, et klientidel on vaja kohanemisprotsessi. "See on uus reaalsus, tuleb leppida sellega, et tulevikus, kui on ebatavalised tehingud, vajavad pangad dokumente," ütles ta.